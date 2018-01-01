HABER

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 07:53 | Son Güncelleme 7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki gerilim kamuoyu önünde cereyan etmeye başladı. Bu gerilimi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi "AK Parti’nin kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana Erdoğan ile Gül’ün ters düştüğü konular çok oldu ama ilk kez açıktan bir mücadeleye girdiler" dedi. "Peki bu kez neden kılıçları çektiler?" sorusuna Selvi şöyle yanıt verdi: "Bu mücadelenin tek bir adı var. O da 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi."

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü Kastamonu'da AK Parti kongresinde yaptığı konuşmada, KHK eleştirisi nedeniyle isim vermeden Abdullah Gül hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı kastederek, "Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun... Yazıklar olsun... Biz isim vermeyeceğiz ama bırakın bunu da söyleyelim" demişti.

ABDULLAH GÜL'DEN JET YANIT: DEVAM EDECEĞİM!

Abdullah Gül'ün ise yanıtı gecikmemişti. Gül açıklamasında, “Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hareket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim” dedi.

ERDOĞAN: BU BOZGUNCULUK MERAKI NEDİR?

Erdoğan dün de isim vermeden Abdullah Gül'e eleştirilerini sürdürdü. Erdoğan, "Türkiye yanarken, İslam dünyası yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri solukları çıkmayan, en küçük bir aksiyonlarını görmediğimiz kişiler bir anda sahaya inmeye, konuşmaya başladılar. Hayırdır? Bir anda bu hız, bu heves nereden çıktı? Biz milletimizle olan muhabbetimizi derinleştirirken bu bozgunculuk merakı nedir? Bize yakışan, birlik olmaktır. Dayanışma içinde hareket etmektir" dedi. Abdullah Gül'ün bu sözlere ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Gerilimi köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Görünürde bu sorun 696 sayılı KHK konusunda patlak verdi ama asıl kırılma 16 Nisan referandumunda yaşandı. Anayasa değişikliği sürecinde Erdoğan ile Gül, iki buçuk saat süren bir görüşme yapmış, Gül parlamenter sistemi savunmuş, Erdoğan ise bundan çok rahatsız olmuştu. Erdoğan, '16 Nisan’da da bu kampanyaya katılanlar evet demedi' derken bunu kastediyordu" ifadelerini kullandı.

PEKİ BU KEZ NEDEN KILIÇLARI ÇEKTİLER?

"Peki bu kez neden kılıçları çektiler?" sorusuna yanıt veren Selvi, "Bu mücadelenin tek bir adı var. O da 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi. Son dönemlerde Gül için, 'Yüz bin imza ile Erdoğan’a karşı hayır blokunun ortak adayı olarak çıkmak istiyor' senaryosu konuşulmaya başlandı. Erdoğan her şeyin farkındaydı. O nedenle son çıkışıyla Gül ile AK Parti seçmeni arasına mesafe koydu. Bu tür durumlarda geri çekilmeyi tercih eden Gül ise bu kez geri adım atmadı. Erdoğan ile Gül arasındaki mücadele yeni sürece girdi" dedi.

Yazının tamamını okumak için tıklayın

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül Recep Tayyip Erdoğan abdulkadir selvi

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 49 yorum
Sayın Cumhurbaşkanı; bu ülkede bir tek siz ve sizin gibi düşünenler yaşamıyor..!!Siz de lütfen fikir ve düşüncelere saygılı olun..!!Hep bana hep bana olmaz..!!
@emittt haklısın zaten Sayın Abdullah Gül konusunda Reis yanılıyor Sayın Abdullah Gül Kemal Bey in Kayığına binmedi Çünkü Muhteremin öndegideni Hocasının Kayığından Hiç İnmedi 17_25 olayında "_Sayın Erdoğanı Gülen hakkında Biz yanılttık..Gülen e BİZ KEFİL OLMUŞTUK" diyen; SayınARINÇ ta Hep o Kayıktaydı.. sayın Gül Konuşmaya devam etmeli elbette Mesela YAŞ ta FETÖCÜ subayların İhracını Engellemek için ne Dolaplar Çevirdiğini Anlatmakla başlayabilir.. Bu sayede İnsanlar GÜL ün nasıl bişy olduğunu ve gerçekte nasıl KOKTUĞUNU Anlarlar
@palermo544 kesinlikle her kelimeye katılıyorum... gül-en aynı kayıktadır . 17-25 olayı herkes için, bütün makamlar için (erdoğan dahil ) belirleyicidir nokta
@palermo544 Belki haklısın ancak 13 yıl Fetöyle, 5 yıl PKK'la ortaklık eden(Çözüm süreci) Bu üçlü değilmiy di??Yani bana şimdi Sayın Cumhurbaşkanın çok masum olduğunu söyleme..Eğer Reza zarrap'ın paralarından Fetöyede hisse verselerdi Fetö yine sesini çıkarmazdı..!!Ancak bu ses çıkarma da tabi ki CIA'le ortak yapılmıştır..Benim takıldığım nokta neden insanlar özgürce fikirlerini ortaya koyamıyorlar..Çünkü Din devleti budur..!!
Belki de Abdullah GÜL bizim için bir alternatif olabilir.Abdullah Gül ün bir parti kurmasını çok isterim.
@4965 O, bir Feto hayranı... ülkeyi yine mi bitireceksiniz?
Sn.Eski Cumhurbaşkanı nı siyasette var eden şimdiki Cumhurbaşkanı değil mi? Kısa süreli başbakanlığına ve C.Başkanlığına gayriresmi atayan kimdi? Gül tam Batının -ABD dahil- istediği boyunbükücüdür. Bunu anlamak için bir kenardan izleyici olmak bile yetiyor.
selvi sen hiç bi moktan anlamıyorsun. Şimdiye kadar ne dediysen tersi çıktı. Bunların Suriye-Irak- BOP-ABD-Rusya- Osmanlıcılık politikalarını yere göğe sığdıramayan sen değilmiydin??? Çok organize kıvırabiliyorsunuz bu konuda hakkınızı yemeyelim. Gül' e gelince ortak aday falan O-LA-MAZ.
cumhurbaşkanlığı hükümet sistemınde bşkn yrdmcıları bakanlar dısardan atanacak... secıme gırmeden hatta bu aralar basın onune cıkılıp eger secım kazanılınırsa cb gül yardımcıları kılıçdaroğlu demirtaş akşener mhpden atıla kaya saadetten karamollaoğlu olacagı deklare edılmelı....... bakın o zzman keyfe
eyyyy millet uyan!!! Türkiyenin yükselişnden rahatsız olanlanlar var!!! Kralicenin adamları,israilin adamları,amerıkanın adamları bir saniye fırsat bulursa sy.cumhurbaşkanını indirecekler.türkıyeyi yıkıp paylaşacaklar bunu anlayın artık. recep tayyip Erdoğan çelıkten bir kale gibi onların karşısında durduğu için rahatsız oluyorlar.ben memleketimi seviyorum. senide seviyorum uzun adam.eğer sen sevmiyorum diyorsan.... o zaman bir sabah Amerikan veya İsrail askerlerin evinun kapısını çalıp tak tak tak kalkın bakayım bu evde kaç kişi var deyip anani karini sordukları zaman...anlarsin!!!
Herkes Rte gibi düşünmek zorunda değil...
@sadmem herkes senın gıbı de düşünmek zorunda değil gezi zekalı
yazık selvi reisin rakipsiz olduğunu fark edememiş ve 2019 da rakip olacağını iddia etmeye kalkmış. selvinin ya ateşi yüksekti yada rüyasını yorum diye yazmıştı. enteresan olan chp. dün fetöcü diye suçladıklarını bu gün rakip diye savunmaya kalkıyorlar. bence haqinlik iftira ve yalanda fetöyü geçtiler.
sayın abdullah gül türkiye için ne yaptın allah aşkına yaptıgın tek şey kayseriye yağdırman oldu öyle kabuğuna çekil 15 sene bu ülke insin çıksın millet birbirini yesin hiç kılını kıpırdatma şimdide bir şeymiş gibi ortaya çık millet seni harcar
Mutlu Yıllar, Mutlu Yarınlar dileğiyle. Sn A. Gül mücadele YETİSİ OLMAYAN siyasetçi, olduğunun farkında mısınız HAVET çi olarak konuşuyor. Bu nedenle sonu Sn A. Şener gibi olacak. Kazanır veya kaybeder, Sn Akşener aday oldu, parti kurdu, kendisine hedef koydu, iyi de yaptı. Peki Sn Akşener, Sn Erdoğan karşısında yeterli mi derseniz, onun için de HAYIR diyeceğim. Kazanır veya kaybedersin ortaya çıkacaksın, önce geç kalmayacak, sonra millete güven vereceksin. Ayağın Mehter işi 2 İleri 1 Geri giden Sn A. Gül ile olmayacağını düşünüyorum. Saygılarımla
bilinçli çıkarılan bir hafiften tartışma..gündem yaratmak amaçları...sonrası sus pus olurlar..biz millet de aval aval seyrederiz bunları
Mutlu Yıllar, Mutlu Yarınlar Dileğiyle. Sn A. Gül Aday olacaksa, zaman kaybetmeden, ortaya çıkmalı, en azından kendisinden beklentileri olan kişilere SON BORCUNU ÖDEMEK zorunda diye düşünüyorum. Ben Sn A. Gül Siyasetteyken Bizler için ne yaptığını biliyorum, yarın da bizler için neler YAPAMAYACAĞINI biliyorum. Bu Nedenle Benden Sn. Erdoğan Sn. Gül' e Oy Yok. Ben Kararlı, Bizler için Bir şeyler yapacağına inandığım birisini bulursam oyumu ona vereceğim. Saygılarımla
bence gül baştan sona haklı.2019 seçimlerinde sayın gül c.başkanlığına aday olmalı.çünkü hakkı bu.bu ülke için en fazla çalışan sayın gül'dürhem .sayın gül dost ve dürüst ülke ingitereden kraliçe nişanı almış üstün bir diplomat ve devlet adamıdır.aynı zamanda kayserilidir ve işini bilir.
@ademtoyan YAPMA ADEM REİSTE YAHUDİ CESARET MADALYASI ALDI.BU DURUMDA ONUNDA HAKKI VAR.KASIMPAŞALIDIR AYRICA ABD TARAFINDAN BOP EŞBAŞKANIĞINA ATANMIŞ BİR ŞAHSİYETTİR RTE......:::))))
@ademtoyan vatansever leri desteklemeyen ingilizsevenler yuh size
AKEPE ARTIK BİTTİ. BAHÇESİZ ORTADAN KALKTIĞINA GÖRE AKEPE YÜZDE 25 E GERİ DÖNDÜ ÇOK ŞÜKÜR .
@bizedogrugerekli_2017 hastir
abdullah gül bence baştan sona kadar haklı.
tamam işte AKP içerden yıkılması için dışgüçler devreye girmişler...ilk iş AKP liderini devirmek olduğu ortaya çıktı...darbeyle indiremediklerini içerden baltalama harekatı son gaz devam...
Eğer aday olursa oyum Sn.GÜL'e....
@i.demir1975 fetöcü hainlere yakışır
amaç muhalefti yanıltıp, abdullahı 2019 seçimde cumhurbaşkanı adayı yapmalarını sağlamak , en rahat yeneceği aday o ayrıca abdullaha yenilse dahi , kendisine dokunmayacağını kesin olarak bildiği tek isimde o danışıklı tiyatro :)
kimi seçersin deseler tabiki 1. meral akşener 2. abdullah gül derim. 3.,4. 5 oy yok.
gündemi değiştiriyorlar. yarın seçim olsa gül yine destek verir.
RTE NİN YARATTIĞI YIKIMI DURDURMANIN TEK YOLU SAĞ-SOL,TÜRK-KÜRT DEMEDEN BİRLEŞİP TEK ADAY ÇIKARMAKTIR.BU ADAY ASLA AKP Lİ OLMAMALIDIR.1 TURDA EN YÜKSEK OYU ALANI KİM OLDUĞUNA BAKMADAN DESTEKLEMEK GEREK.
Cumhurbaşkanlığına sayın Akşeneri seçelim Abdullah Gül çekingen bir siyasetçi Tayyip amcası ne derse odur bakmayın bugünkü sert duruşuna aslında bunu Akpnin iyiliği için yapıyor o yüzden cesaret ediyor tabikide içerden birazda kırgınlık taşıdığı kesin aman biz biz olalım akpli bir vekile ümit bağlamayalım açıkça dini siyasi araç olarak kullanan yada kullanmış cemaatten fayda gelmez bu ülkede savaşı çıkaran bellidir o yüzden kürtleride düşman görmekten vazgeçmeliyiz düşman görürsek sahte milliyetçilik yapıp Sy.Erdoğana hizmet etmiş oluruz
Cumhurbaşkanlığı makamını,parti başkanlığı ayarına indiren kişiden ne beklenir ki...sonuç ortada
selvi de maşallah her şeyi biliyor!!..aslına dunlar 2011 den beri hiç biri anlaşamıyorda, bir yol tutturmuşlar işte..dava mava diyorlar gidiyorlar. ama ortada ne bir dava var ne bir mesele kim nreyin peşinden gittiginide bilmiyor..dava denen boş bir söylem üzerine, ülkeyi dansöz gibi oynatıyorlar..kısa bir süre sonra göreceksiniz binali ile rte ters düşecek baçeli de ters düşecek..olan milletin iradesine oluyor...selvi ve o bir çok şeyi bilenler hadi şimdi söyleyin!! daha kimler kimlerle anlaşamıyor kim kimlerle ters düşüyor..adamsanız şimd söyleyin..yürekli olun yürekli!!
Dincilerin kumpas oyunları bitmez tükenmez,Hz.Muhammed (SAV) sülalesine Ehlibeyitine,torunlarına dahi bu dinciler kumpas kurmuşlardır, o yıllardan buyana islamda dincilik kumpas aracı olark kullanılmıştır,günümüzde de aynı şekilde devam ediyor, bu şahsiyetlerin ikiside dincidir al birini vu r ötekine, çağdaş toplum olmalıyız bu ayaklar bizi bir yere götürmez.
HERKES ŞUNU İYİ BİLMELİ Kİ BUGUN VE GEÇMİŞTE AKP DE VE DEVLETİN MAKAMLARINDA İŞTER MECLİS BAŞAKANI OLSUN İSTER C.BAŞKANI OLSUN GÖREV YAPAN KİŞİLER SAYIN CUMHURBAŞAKANI AKP DEN İSTİFA ETSE VE CHP NİN BAŞINA GEÇSE CHP TEK PARTİ OLARAK SEÇİMLERİ KAZANIR. PEKİ BU GÜÇ NERDEN GELİYO DERSENİZ UĞUR IŞILAK IN DEDİĞİ GİBİ SAYIN BAŞKAN ANALARIN DUASINDA .İTEK LİDER RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİĞERLERİ EĞER KARŞI TARAFA GEÇERSE BOYUNUN OLÇÜSÜNÜ ALIRLAR.
ülke yanarken islam ülkeleri yanarken diyorsunuz sn.cumhurbașkanı siz iktidara geldiğinizde ırak,libya,suriye ve bikaç ülke daha bir bütün ülkeydi sayenizde Abd ile hareket ettiğiniz için islam alemi ateș çemberine döndü ülkemize gelince cemaatle iș birliği,pkk ile pazarlıklar,pyd ile yakınlașmalar ve hepsinin sonunda yanılmıșım demeniz evet ülkemizide ateș çemberine siz soktunuz hiç bir devlet adamı bu kadar büyük hatalar zinciriyle hareket edip iktidarda kalamaz bu konuda șanslısınız bu millet bukadar șans verdi size ama nereye kadar böyle gider .....
rte kesınlıkle doğru demıs bu gul denen nesne devlet kadrolarına en cok fetoculerı bu nesne doldurmustur zerre kadar makama layık biri değildir . islam coğrafyası bu halde ıken sımdı cıkmış konusuyor hadı ozamanlarda cıksaydı ya sesın yemezdı neden kralıceden ızın almak zordu bu nesne için
bu büyük ülke mücadelesine taş koymak isteyen kim varsa hangi şirin kisveye brürünürse bürünsün hangi şirin mazeretin arkasına sığınırsa sığınsın sonu hüsrandır başarısızlıktır...geçmişte akp nin ağır toplarından olup hatta kurucularından olup sonra yan çizip karşı cepheye geçenlere bakın...onların bugun bir esamesi okunuyor mu....milletimiz canı gönülden olanla menfati için şirin görünmek isteyenleri zamanı geldiğinde çok iyi ayırır hiç merak etmeyin.
Bunların kavgası danışıklı döğüş. Aralarında ki gerilimi tırmandırıp Abdullah2ı hayır cephesinin adayı yaparak RTE nin tekrar kazanabilmesini sağlamak. ama ekmeleddin vakasını bir kere yedirirsiniz. ha recep ha abdullah al birini vur ötekine ikiside beş para etmez.
Adim gibi eminim buda bir siyonist oyunu birleşenler yine cumhurbaskani Recep Tayyip Erdogan ı devirmek icin Abdullah Gülü debreye sokacak ve Cumhurbaşkanlığı adaylığına sokacaklardır.
RTE F.Gülen gibidir. Tek seçici ve tek emredici olmak ister. Bu yüzden 11 kurucu tasfiye olmadı mı? Gönlüm A.GÜl'den yana.
ABDULLAH GÜL YERİNİ BİLMELİ HADDİNİ BİLMELİ SİYASETTE SON NOKTAYI KOYDUN DAHA NİYE GÜNDEM YARATMAYA ÇALIŞIYOR
bırakın yesinler birbirlerini meral akşener varken oyumuz iyi parti bıktık artık akp iktidarının alavere dalavere işlerinden
Abdullah Gülü 2019'a hazırlamaya çalışıp algı oluşturmanız boşuna Ekmelettin İhsanoğlu gibi elinizde patlayacak algı oluşturmaya çalışmanız boşuna FETÖ,CHPKK.İYİ.VE SAADET içerdeki hainler olduktan sonra mücadele dahada artacak safları dahada sıklaştıracaz.Boşuna uğraşma ADMİN.
REİS ne derse o
2011 yılında başladı bu mesele.Tabiki Fettullah yüzünden. Reisimiz o günlerde Fetönün başımıza bela olacağını biliyordu. O zaman gereğini yapacaktı ama Abdullah gül o zaman cumhurbaşkanıydı fetöyü seviyordu buna engel oldu.
BU TÜR TİYATROLARDAN BIKTIK ARTIK BİZ GARİP GURABA FAKİR FUKARA ŞEHİT AİLELERİ ASKER AİLELERİ ÜLKEMİZİN TOPRAĞINI İŞLEYEN ÜLKEMİZE VERGİ ÖDEYEN ÜLKE İÇİN GÖZÜNÜ KIRPMADAN CANINI VEREN ŞEHİTLERİN TORUNLARI BİZLERDE GÖZÜMÜZÜ KIRPMADAN İSLAM BAYRAK VATAN MİLLET İÇİN CANINI VERMEYE HAZIR MİLLETİN FERTLERİ BIKTI ARTIK BU TİYATROLARDAN AÇIK SEÇİK ORTAYA ÇIKAN BİR SİYASİ POLİTİK TİYATRO HALA EŞ DOST PARTİDAŞ YANDAŞ ÇABALARI ŞAHSİ İKBAL VE İSTİKBAL MEVZİ ÇALIŞMALARI YETER ARTIK YETER YÜCE RABBİM MAZLUM KAFİRDE OLSA ATEİSTTE OLSA SESİNİ DUYAR VE MUTLAKA ONA YARDIMINI YAPAR NECİP MİLLET MAZLUM MAZLUM
O kadar konuşmadan bunu mu çıkardınız A Servi bravo
kılıçdaroğluyla bahçeli ekmelettin ihsanoğlunu bize yutturdumu diye kötümü düşünüyorum adam tayyipçi çıktı bu yüzden A. gülede artık inanmıyorum .
Diğer Haberler
Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Taşeron işçi kadro başvuruları ne zaman başlıyor? Taşeron işçiler kadro başvurusu için ne yapması gerekiyor?

Taşeron işçi kadro başvuruları ne zaman başlıyor? Taşeron işçiler kadro başvurusu için ne yapması gerekiyor?

FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu

FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne damga vurdular! (Defne Samyeli kimdir?)

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne damga vurdular! (Defne Samyeli kimdir?)

İstanbul'da herkesi şaşırtan manzara

İstanbul'da herkesi şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.