'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cumartesi günü Kastamonu'da AK Parti kongresinde yaptığı konuşmada, KHK eleştirisi nedeniyle isim vermeden Abdullah Gül hakkında çok sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, Abdullah Gül ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ı kastederek, "Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun... Yazıklar olsun... Biz isim vermeyeceğiz ama bırakın bunu da söyleyelim" demişti.

ABDULLAH GÜL'DEN JET YANIT: DEVAM EDECEĞİM!

Abdullah Gül'ün ise yanıtı gecikmemişti. Gül açıklamasında, “Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hareket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim” dedi.