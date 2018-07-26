Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerinin sorgulanması davası

Dava dosyasına gelen evrakların okunmasının ardından Mahkeme Başkanı Hüsamettin Otçu, sanıklardan Muhittin Avcı hakkında Hatay'da FETÖ üyeliğinden başka bir davanın daha bulunduğunu belirterek, Avcı hakkında dosyanın ayrılarak bu davayla birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı.

- İddianame

İddianamede, farklı illerde görev yapan sanıkların, Emniyet Genel Müdürlüğünün "DEVA" programına girerek, Erdoğan ve ailesinin bilgilerine eriştikleri belirtiliyor.

Programda "devlet sırrı" niteliğinde bilgi olmadığı ancak Erdoğan ve ailesine ait kişisel verilerin yer aldığı bildirilen iddianamede, bunların öğrenilmesi ve yayılmasının devlet güvenliğini tehlikeye soktuğu ifade ediliyor.

İddianamede, Başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini, "DEVA 1-2" programları üzerinden sorguladıkları ve elde ettikleri verileri FETÖ'ye aktardıkları öne sürülen sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları isteniyor.

Sanıkların, hiçbir istihbari veri girişi yapmadan, Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerini elde etmek için sorgulama yaptıkları belirtilen iddianamede, "Şüphelilerin, Erdoğan ve ailesinden birilerinin özel bilgilerini elde ederek toplum nazarında küçük düşürmek, siyasi olarak bu bilgileri şantaj için kullanmak, seçimlerde yenilmesini sağlamak, dış ülke istihbaratlarına bu bilgileri vererek, Türkiye'nin imajını zedelemek amacını güttükleri anlaşılmaktadır." tespitine yer veriliyor.

İddianamede, sanıkların "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" suçundan da cezalandırılmaları talep ediliyor.

