Erdoğan ve Davutoğlu görüşmesinde Abdullah Gül bombası

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu dün AK Parti grup toplantısına katıldı. Davutoğlu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oturdu. Erdoğan’ın diğer yanında da Başbakan Binali Yıldırım vardı. Görüntü gündemin dikkatini çekti. Zira 22 Mayıs 2016'da Başbakanlık görevinden istifa eden Davutoğlu, uzun bir süre grup toplantılarına katılmamıştı.

Davutoğlu, Afrin operasyonu destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayını açıklamıştı. Davutoğlu, kritik dönemlerde bu tür görüşmelerin normal olduğunun altını çizmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir de bugünkü köşesinde çok konuşulan o görüntüye değindi. Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu’nu diğer yanına Yıldırım’ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte." ifadelerini kullandı.

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