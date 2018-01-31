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Erdoğan ve Davutoğlu görüşmesinde Abdullah Gül bombası

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 07:48 | Son Güncelleme

Aylardır grup toplantılarına katılmayan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanına oturdu. Bu görüntü “Aralarındaki buzlar eridi” yorumlarına neden oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Erdoğan ile Davutoğlu'nun daha önce de 3 saatlik bir görüşme yaptığını ve konunun Abdullah Gül olduğunu iddia etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu dün AK Parti grup toplantısına katıldı. Davutoğlu toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oturdu. Erdoğan’ın diğer yanında da Başbakan Binali Yıldırım vardı. Görüntü gündemin dikkatini çekti. Zira 22 Mayıs 2016'da Başbakanlık görevinden istifa eden Davutoğlu, uzun bir süre grup toplantılarına katılmamıştı.

Davutoğlu, Afrin operasyonu destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin detayını açıklamıştı. Davutoğlu, kritik dönemlerde bu tür görüşmelerin normal olduğunun altını çizmişti.

Hürriyet yazarı Abdulkadir de bugünkü köşesinde çok konuşulan o görüntüye değindi. Selvi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çıkışıyla yaşanan tartışmanın da ele alındığı kulağıma geldi. Davutoğlu, Türkiye’nin içinden geçtiği dönemde güçlü bir şekilde Erdoğan’ın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir yanına Davutoğlu’nu diğer yanına Yıldırım’ı alarak, parti içi birlik ve beraberliği tahkim edici önemli bir adım attı. Liderlik bu işte." ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül ile ilgili olay yazı: 'Gül Dalı Harekâtı'nın ikinci aşaması da tamam
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasında sürpriz görüşme!

Selvi'nin yazısının tamamını buradan okuyabilisiniz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Korku dağları sardı 2019 Erdoğan için kritik bir eşik. Kazanırsa ebedi billah hanedanlığını ilan edecek, kazanamazsa onu ve çevresini uzun bir yargılama süreci bekliyor.
dayanık dövüşler bunlarrrr,adamlar 2019 a 2 başkan adayıyla girecekler,ama gerizekalı chp ve halk bunu elbette yiyecek.
Bahçeli bu işe ne der acaba. Davutoğlu hakkında bayağı ağır sözler söylemişti.
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