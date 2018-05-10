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Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 16:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İsrail ile İran arasında Suriye'de devam eden gerginliğin tırmanması sonrası İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile telefonda görüştü.

Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmenin, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İsrail ile İran arasında Suriye'de devam eden gerilimin karşılıklı restleşmelerle son iki gündür tırmanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Görüşmede, ABD’nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

"TÜRKİYE, ORTAK PLANIN KORUNMASINDAN YANA"

ABD’nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı’nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan ruhani İRAN ABD nükleer görüşme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şu ruhaniye güvenmeyin. ırkçının tekidir. kanla beslenir. Allah ıslah etsin seni.
ABD ORTADOĞUDA 30 YAKIN ÜS KURDU AĞIR SİLAHLARA GETİRDİ NE İÇİN. BÖLGEDE MÜSLÜMAN KATLETMEK İÇİN TABİKİ. TÜRKİYE IRAK SURİYE İRAN TEK HEDEFE YÖNELMELİ GEÇ OLMADAN.ABD TOZUNUATTIRMALI BÖLGEDEN.BEYLER 11 BİN KM DEN GELSİN COĞRAFUAMIZDA KAN DÖKSÜN TÜM KRALLARDA ALKIŞ TUTSUNLAR OLMAZ BÖYLE BİR ŞEY OLMAZ. BÖLGEDE ABD ÇOK AĞIR BİR DERS VERMENİN ZAMANI GELDİ ARTIK.KORE ÇİN RUSYA BÖLGEDE MAZLUM HALKIN YANINDA ŞU AN. PAKİSTAN AFGANİSTAN IRAK SURİYE İRAN TÜRKİYE İSLAM ORDUSU İLE YÜRÜMELİ BÖLGEDE.BÖLGEDE 22 DEVLETİN SINIRLARI DEĞİŞECEKMİŞ HAAAAAAAA. BUYRUN DEĞİŞTİRN HADİ.......ENAYİ VER KARŞILARINDA.
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