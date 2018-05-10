Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Görüşmenin, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İsrail ile İran arasında Suriye'de devam eden gerilimin karşılıklı restleşmelerle son iki gündür tırmanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Görüşmede, ABD’nin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilme kararı ele alındı.

"TÜRKİYE, ORTAK PLANIN KORUNMASINDAN YANA"



ABD’nin anlaşmadan çekilme kararını doğru bulmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Ortak Eylem Planı’nın korunmasından yana olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusuna da değindikleri kaydedildi.

