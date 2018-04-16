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Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 20:37 | Son Güncelleme

Erdoğan ve Merkel görüşmesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve siyasi sürecin ilerlemesine yönelik adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

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