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Erdoğan ve Putin, ABD'nin kararının (İran'a yönelik) yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 23:00 | Son Güncelleme

Erdoğan ve Putin, ABD'nin kararının (İran'a yönelik) yanlışlığını vurgulayarak, planın aslında korunması gereken bir diplomatik başarı olduğunu belirtti


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