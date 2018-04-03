Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1.5 saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'na geçti.
Toplantının ardından Erdoğan ve Putin ortak basın açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
ERDOĞAN: TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ ZORLU SINAVLARI ATLATTI
Konsey toplantısında ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçirme imkanı bulduk.
Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık.
Akkuyu'nun temelini birlikte attık. Projenin ilk aşamasını 2023 yılına kadar tamamlamak istiyoruz. Her ne kadar 4 aşamalı ise de, temenni ederim ki çok daha hızlı gidip bunu öne çekmenin gayreti içerisinde oluruz.
Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor.
Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor, iki ülke arasında hedef 100 milyar dolara ulaşmak.
Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Rusya'dan gelenler birinci sıraya ulaşmış oldu, vizesiz seyahat arzumuzdur.
2017 yılında 4.7 milyon Rus turisti ağırladık.
Bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduk. Astana sürecinde çatışmasızlık sürecini hayata geçirmiştik. Sivil can kayıplarının önüne büyük oranda geçtik. Yarın İranlı mevkidaşımızın da katılımıyla yapacağımız üçlü zirve toplantısında bu sürecin seyri hakkında görüş alışverişini farklı şekilde ele alma imkanımız olacak.
Zeytin Dalı Harekatı'nı da istişare ettik. Operasyonun sonuçları hakkında gerekli bilgileri aktarma fırsatı buldum. Komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından da harekatın önemini vurguladım. Bundan sonra da beraber çalışmayı sürdüreceğiz.
Suriye'de Rus dostlarımızla aynı endişeleri paylaşıyoruz.
Suriye'de istikrarın tesisi, huzur ve güvenliğin sağlanması için beraber çalışmayı sürdüreceğiz.
Türk-Rus işbirliğinden tüm bölge istifade etti. Kimi çevrelerin bu işbirliğini zehirleme gayretlerine de şahit olduk. Hamdolsun ilişkilerimiz bu zorlu sınavları atlattı.
PUTİN: S-400'LERİN TESLİMAT SÜRESİNİ AZALTMAYA KARAR VERDİK
Putin'in açıklamalarından satırbaşları:
Ziyaretimizin programı son derece yoğundu ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuları da ele aldık.
İleride de karşılıklı yatırımların arttırılması niyetindeyiz.
2017 yılında Türk-Rus ticaret hacmi arttı. Ticaret hacmimiz 22.1 milyara doları aştı. Gelecekte yeni ticaret platformları kurmayı planlıyoruz.
Karma ekonomi komisyona da son derece büyük bir rol düşüyor.
Nükleer enerjide işbirliğimiz farklı bir düzeye taşındı. Bugün ilk nükleer güç santralini kuruyoruz. Ortak hedefimiz 2023'te ilk reaktörün devreye girmesi.
S-400'lerin teslimatını da görüştük. Türkiye'ye teslimat sürelerini azaltmaya karar verdik.
Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin sonuçlarını ele alarak Suriye'deki durumu konuştuk. Gerilimi azaltma bölgelerindeki durumun iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini ele aldık. Yarın İranlı mevkidaşımız Hasan Ruhani'yle birlikte bu konuda üçlü zirve yapacağız.
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