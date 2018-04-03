Canlı yayında duyurdular: O defteri kapattık

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1.5 saat sürdü. Erdoğan ve Putin daha sonra 'Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Toplantısı'na geçti.

Toplantının ardından Erdoğan ve Putin ortak basın açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ERDOĞAN: TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ ZORLU SINAVLARI ATLATTI



Konsey toplantısında ilişkilerimizi tüm boyutları ile gözden geçirme imkanı bulduk.

Askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda görüşmeler yaptık.

Akkuyu'nun temelini birlikte attık. Projenin ilk aşamasını 2023 yılına kadar tamamlamak istiyoruz. Her ne kadar 4 aşamalı ise de, temenni ederim ki çok daha hızlı gidip bunu öne çekmenin gayreti içerisinde oluruz.

Ticaret hacmimiz, bir önceki yıla göre bizim hesaplamalarımızda yüzde 32 arttı ve 22 milyar doları da aşmış bulunuyor.

Siyasi diyalog ekonomik alana da yansıyor, iki ülke arasında hedef 100 milyar dolara ulaşmak.

Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında Rusya'dan gelenler birinci sıraya ulaşmış oldu, vizesiz seyahat arzumuzdur.