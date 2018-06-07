Erdoğan ve yakınlarının Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davası

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.
Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınları adına avukat Ferah Yıldız ile davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.
Mahkeme hakimi, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in, celse arasında reddihakim talebine ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi ve dilekçenin bir suretini de davacılar vekiline verdi.
Reddihakim talebi hakkında söz verilen davacılar avukatı Yıldız, reddihakim talebinin reddine karar verilmesini isteyerek, bu talebin davayı uzatmaya yönelik olduğunu söyledi.
Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, reddihakim taleplerini yinelediklerini belirterek, "Davayı uzatmaya yönelik bir yaklaşım söz konusu değildir. Tarafımızda oluşan tereddütlerin somut olgulara dayalı olması sebebiyle reddihakim talebinde bulunmak zorunda kaldık." dedi.
Mahkeme hakimi Ülkü Ergin, reddihakim talebinin HMK'nın 36. maddesindeki sayılı olan sebepleri kapsamadığını, bu nedenle de ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmediğini belirterek, reddine karar verdi.
Tekrar söz alan davacılar vekili Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesini talep etti.
\
- "Hakimliğinize yönelik şikayetçi olacağız"
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, "Hakimin reddine yönelik talebimizin, hakimin reddi prosedürü uygulanmaksızın ve ortada somut olgu isnat edilmiş olmasına rağmen reddedilmiş olması, hakimliğinizin nesnel davranmayacağı konusundaki düşüncemizi haklı çıkarmıştır. Hukuka aykırı bir şekilde talebimizin reddedilmiş olmasından ötürü hakimliğinize yönelik disiplin ve ceza hukuku yönünde işlem yapılmak üzere şikayetçi olacağız. Bu nedenle sözlü tahkikata geçilmeksizin tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Davacılar avukatı Ferah Yıldız da, "Sayın mahkemeyi baskı altına alıp tehdit ederek şikayet ve ceza unsuru bakımından tarafsızlığınıza gölge düşürmek istemektedirler. Müvekkillerin dışına çıkarak mahkemeyi karalamaya çalışan bu beyanları kabul etmiyoruz. Sözlü aşamaya geçilmesini talep ediyoruz." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, tarafınca herhangi bir tehdit eylemi gerçekleştirilmediğini söyleyerek, "Somut bir şekilde hukuk yoluna başvuracağımız ifade edilmiştir. Mahkeme yargıçları da hukuk kuralları ile bağlıdır. Bu nedenle şikayet hakkımızı kullanacağımızı ifade ettik. İvedilikle karar vermeye yönelik yaklaşımı kabul etme şansımız bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.
\
- Kılıçdaroğlu'nun avukatı duruşma salonunu terk etti
Mahkeme hakimi Ülkü Ergin, davanın bir önceki celsesinde sözlü yargılamaya geçilmesine hükmedilip taraflara beyanda bulunmak üzere süre verildiğini hatırlatarak, taraf avukatlarına son diyeceklerini sordu.
Bunun üzerine söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik, mahkeme hakiminin, hakimin reddi taleplerini keyfi olarak hukuka aykırı bir şekilde reddettiğini savunarak, "mahkeme hakiminin zihninde var olan hukuka aykırı kararı oluşturmak amacıyla ivedilikle karar vermeye yönelik yaklaşım sergilemesi nedeniyle yargılamayı protesto etmesi için" cübbesini çıkarıp mahkeme salonunu terk edeceğini dile getirdi.
Avukat Çelik, daha sonra cübbesini çıkararak duruşma salonundan ayrıldı.
Söz alan davacılar avukatı Ferah Yıldız, "Karşı taraf davayı kaybedeceğini en başından bildikleri için burayı siyaset meydanına çevirmişlerdir. Burası adalet ve hakkaniyetin sübut bulacağı yerdir. Bu nedenle sözlü yargılamaya geçilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.
\
- Davalının iddiaları tamamen gerçek dışı
Davayı karara bağlayan mahkeme hakimi Ülkü Ergin, davalının davacılar hakkında iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu ve yurt dışına herhangi bir para gönderilmediğinin sabit olduğunun anlaşıldığını belirterek, açılan haksız fiile dayalı davanın kısmen kabulüne karar verdi.
Hakim Ergin bu kapsamda, 110 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 15 bin lira manevi tazminatın Ahmet Burak Erdoğan'a, 17 bin lira manevi tazminatın Ziya İlgen'e, 25 bin lira manevi tazminatın Mustafa Erdoğan'a, 20 bin lira manevi tazminatın Osman Ketenci'ye ve 10 bin lira manevi tazminatın da Mustafa Gündoğan'a 28 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı Kılıçdaroğlu'ndan alınarak taraflara ödenmesine hükmetti.
AÖF sınav sonuçları açıklandı! Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçlarını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' şoku! İşte Erdoğan'a ödeyeceği para
Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum
Meteoroloji'den son dakika kritik kavurucu sıcaklık uyarısı! Yurtta hava nasıl olacak?
Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan ile geri kabul anlaşmasını durdurduk
Kızgın bisikletçi havalı kornayla terör estirdi
Boynuna ip bağlayıp yerlerde sürüklediler! Vahşetin sonrasında görüntüler ortaya çıktı
Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda
11 yılda 28 kez ameliyat oldu! Barbie bebeğe benzemek isterken bakın ne hale geldi
Daha önce böyle bir isim duymadınız! Nüfus memuru 'ben bu ismi yazamam' dedi ama...
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum