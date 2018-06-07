Erdoğan ve yakınlarının Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davası

Davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, reddihakim taleplerini yinelediklerini belirterek, "Davayı uzatmaya yönelik bir yaklaşım söz konusu değildir. Tarafımızda oluşan tereddütlerin somut olgulara dayalı olması sebebiyle reddihakim talebinde bulunmak zorunda kaldık." dedi.

Mahkeme hakimi, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in, celse arasında reddihakim talebine ilişkin dilekçe sunduğunu tutanağa geçirdi ve dilekçenin bir suretini de davacılar vekiline verdi.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı 1 milyon 500 bin liralık manevi tazminat davası karara bağlandı.

Mahkeme hakimi Ülkü Ergin, reddihakim talebinin HMK'nın 36. maddesindeki sayılı olan sebepleri kapsamadığını, bu nedenle de ret sebebi ve bu sebebe ilişkin inandırıcı delil veya emare gösterilmediğini belirterek, reddine karar verdi.

Tekrar söz alan davacılar vekili Ferah Yıldız, sözlü yargılamaya geçilmesini talep etti.

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- "Hakimliğinize yönelik şikayetçi olacağız"

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik ise, "Hakimin reddine yönelik talebimizin, hakimin reddi prosedürü uygulanmaksızın ve ortada somut olgu isnat edilmiş olmasına rağmen reddedilmiş olması, hakimliğinizin nesnel davranmayacağı konusundaki düşüncemizi haklı çıkarmıştır. Hukuka aykırı bir şekilde talebimizin reddedilmiş olmasından ötürü hakimliğinize yönelik disiplin ve ceza hukuku yönünde işlem yapılmak üzere şikayetçi olacağız. Bu nedenle sözlü tahkikata geçilmeksizin tarafımıza süre verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Davacılar avukatı Ferah Yıldız da, "Sayın mahkemeyi baskı altına alıp tehdit ederek şikayet ve ceza unsuru bakımından tarafsızlığınıza gölge düşürmek istemektedirler. Müvekkillerin dışına çıkarak mahkemeyi karalamaya çalışan bu beyanları kabul etmiyoruz. Sözlü aşamaya geçilmesini talep ediyoruz." dedi.