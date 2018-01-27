 ERDOĞAN VE YILDIRIM TÜNELDEN BÖYLE GEÇTİ

Haber: istanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Kasımpaşa Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi kullandığı makam aracıyla tünelden geçti. Başbakan Yıldırım da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturarak yolculuğa eşlik etti.
Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan ve Yıldırım'ın makam aracıyla tünelden geçişi
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