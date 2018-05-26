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Erdoğan ve Yıldırım'a coşkulu karşılama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Partisinin mitingine katılmak üzere Erzurum'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, mitinge katılmak için geldiği Erzurum'da coşkuyla karşılandı.

Erdoğan ve Yıldırım, 24 Haziran seçimleri dolayısıyla AK Parti tarafından Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılmak için ayrı ayrı uçaklarla Erzurum Havalimanı'na geldi.

Seçim otobüsleri ile ayrı ayrı havalimanından ayrılan Erdoğan ve Yıldırım daha sonra miting alanına geçmek için hareket etti.

Miting alanına geçiş sırasında Erdoğan ve Yıldırım'ı Havalimanı Kavşağı'nda bekleyen atlı ciritçiler ile ellerinde Türk bayrakları olan vatandaşlar karşıladı.

Erdoğan, bu kavşaktan geçerken otobüsünden inip bir süre vatandaşlar ile sohbet ederek yöresel halk oyunlarından bar ekibinin gösterisini izledi.

Bar ekibi ile hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'dan kısa süre önce aynı alandan geçerken vatandaşların sevgi gösterisinde bulunduğu Yıldırım da otobüsünden vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım daha sonra miting alanına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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