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Erdoğan ve Yıldırım'dan hasta ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 23:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, özel harekat polisi Keskin ile elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat'ı tedavi gördükleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, özel harekat polisi Seyithan Keskin ile elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat'ı tedavi gördükleri Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin paylaşılan görüntülere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, ilk olarak özel hareket polisi Keskin'i ziyaret etti.

Keskin ile bir süre sohbet eden Erdoğan, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Erdoğan ve Yıldırım, daha sonra elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Harun Polat'ı ziyaret etti.

Polat'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun temennisinde bulunarak, Allah'tan şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyareti için teşekkür eden Polat, "Sizi görünce çok mutlu oldum." dedi.

Ziyarette, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

Lise öğrencisi Polat'ın ağır yaralandığı olay, cumartesi günüAğrı'da meydana gelmişti.

Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan Polat, ilk müdahalesinin ardından önce Erzurum'a sevk edilmiş, pazar günü de ambulans uçakla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti.

Öte yandan, hastane ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen bir kadın, yeni doğan toruna isim vermesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bebeğe Hatice ismini verdi.

(AA)

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