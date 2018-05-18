Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.
İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter'dan şu mesajı yayımladı:
"Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ve Nicolas Maduro telekonferans yöntemiyle konuştu. #Filistin davasına verdiği destekten dolayı #Venezuela’ya çok teşekkürler. @NicolasMaduro"
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