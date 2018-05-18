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Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı ile telekonferans yöntemiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 02:12 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile telekonferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, iki ülke arasında anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle Venezuelalı mevkidaşıyla görüşme gerçekleştirdi.

İki ülke arasında anlaşma imzalanan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin Twitter'dan şu mesajı yayımladı:

"Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan ve Nicolas Maduro telekonferans yöntemiyle konuştu. #Filistin davasına verdiği destekten dolayı #Venezuela’ya çok teşekkürler. @NicolasMaduro"

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nicolas Maduro Venezuela anlaşma

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu adam bir acayip valla.Azıcık açıp bakın bakalım Venezuela'nın şu anki durumuna.Venezuela ABD yüzünden batmış bir ülke.Hatta kimi söylentilere göre Türkiye'de bu gidişle oraya benzemeye aday bir ülke.Orasıda Türkiye gibi tek adam rejimiyle yönetiliyor.Doğal petrol kaynakları var ama kullanamıyor.Halk açlık ve sefalet içinde yaşıyor.Bizim uzunda kalkmış ordaki benzeriyle ekonomik adımlar atıyor.Çok değil şu 24 haziranı kazansın zaten Venezuela oluruz merak etmeyin.Bu yazdıklarımın daha ayrıntılı olanlarını internetten açıp bakın satılmış aktroller,ne dediğimi daha iyi anlarsınız.
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