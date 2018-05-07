Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye, Balkanlar'daki en büyük güç, en güçlü ülkedir. Türkiye'nin ne düşündüğü önemli." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırp mevkidaşı Vucic, Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi Oturumu'nun ardındın ortak basın toplantısı düzenledi. Vucic, "Türkiye'de karşılandığı gibi başka hiçbir ülkede karşılanmadığını ve bunun için Erdoğan'a teşekkür ettiğini" belirtti. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, Sırbistan'ın hiçbir zaman demokratik bir şekilde seçilenlere karşı eylemleri tasvip etmediğini dile getiren Vucic şöyle konuştu: "Dolayısıyla o hain darbe gecesinde Türkiye'nin demokrasisine saldırıldığı zaman biz açık bir şekilde karşı çıktık, açık bir şekilde kınadık. Hem uluslararası hukukun hem NATO üyesi her ülkenin hukuk düzenine saygı duyuyoruz. Biz bugün de meclisi ziyaret ettiğimizde oraya saldırıldığına inanamadık. 15 Temmuz gecesinde şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz her zaman şunu diyoruz: Kesinlikle kendi geleceğini belirleyen insanlardan yana olacağız."

Sırbistan Cumhurbaşkanı ayrıca bu sene 1 milyar 300 milyon dolar ticaret hacmini yakalamayı amaçladıklarını kaydetti. Türk yatırımcıların Sırbistan'ın birçok küçük şehrinde iş yaptığını ve bu yerlerin iyi bir geleceğe doğru gittiğini söyleyen Vucic, tarım ve hayvancılık konusunda da iki ülke arasında çalışmalar yapılacağını belirtti. Diğer yandan Vucic, Belgrad ve Saraybosna arasındaki yol çalışmalarının hem Sırplar hem de Boşnaklar için çok önemli olduğuna işaret etti. "Türk Akımı projesi için tebrik ediyorum." diyen Vucic, "Ukrayna ile gaz bağlantısı kesilirse biz daha bağlantılı olacağız. Her alanda çalışacağız. Sadece ekonomik değil, toplumsal, spor ve diğer alanlarda da." diye ekledi. Sırbistan ve Türkiye'nin önemli eski basketbolcuları Hidayet Türkoğlu ve Mirsad Türkcan'ın da aralarında bulunduğunu hatırlatan Vucic, iki spor adamına teşekkürlerini iletti. Sırbistan'a en çok yabancı turistin Türkiye'den geldiğine dikkati çeken Vucic, 2018 yılındaki ülke arasında turist sayısını da artırmayı istediklerini vurguladı.