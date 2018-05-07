Erdoğan-Vucic ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin randevu talebinde bulunduğunu belirterek, "Bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap verir, partimizde kendilerini kabul ederiz." dedi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile gerçekleştirdikleri baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımları ve Belgrad-Saraybosna Otoyolu'na ilişkin soru üzerine Erdoğan, dün itibarıyla 400'e yakın iş adamının İstanbul'da bir araya geldiğini hatırlatarak, ikili basın toplantısında da 10 bakanın bulunduğunu aktardı. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın da 10 bakanla yapıldığına dikkati çeken Erdoğan, bütün bunların konuyu ne kadar ciddiye aldıklarının ifadesi olduğunu vurguladı. Ulaştırma bakanlarını bir araya getirmek suretiyle otoyolun yanında bölünmüş yol ile ilgili konuların üzerinden tekrar geçildiğini ifade eden Erdoğan, dün de İstanbul'da yüklenici firma ile karşılıklı imzaların atıldığını kaydetti.

Erdoğan, "Bu da bu işi ne denli sağlama aldığımızın ifadesidir. Temenni ediyoruz ki hemen yoğun şekilde başlayıp bu yol inşaatlarını, altyapı inşaatlarını bitirmek, bölge halkını gerek Sırbistan gerekse Bosna Hersek, onları da rahatlacaktır. Temennimiz, oradaki dostlarımızın huzuruna, rahatlığına, yol emniyetine katkıda bulunmaktır." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Türkiye ile Sırbistan iş birliğinin Balkanlar'daki barışa etkisine" ilişkin sorusu üzerine, bütün gayretlerinin özellikle de Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey ile bölgeye barışı hakim kılmak olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Çünkü dünya barışa hasret. Bizler de Balkanlar'da, özellikle bu barışın egemen olmasını ve bu barışın altyapısını oluşturmak için ne gerekiyorsa bunlara katkıda bulunmak, ciddi istihdam sağlamak ve bununla ilgili neler yapabiliriz ki, şu anda konuştuğumuz bu altyapı çalışmaları bunun en güzel örneğidir. Bunun yanında tabii girişimcilerimizin dün İstanbul'da yaptığımız toplantı ile özellikle Sırbistan'da yapacakları yatırımlar, tüm Sırbistan halkı için de bir istihdam imkanı meydana getirecektir. Bu istihdam imkanı da bölgede, ülkelerde özellikle barış, huzur, refah için birer vesile olacaktır."

- "Sırbistan'la gerekirse paket turizm noktasında planlamalara girelim" Erdoğan, şu anda bu çalışmaları karşılıklı olarak sürdürürken üzerinde ısrarla durduğu en önemli konunun turizm olduğuna işaret etti. Turizmde gerek Sırbistan'dan Türkiye'ye gerek Türkiye'den Sırbistan'a giden turist sayısının büyük önem arzettiğine dikkati çeken Erdoğan, "Çünkü bu hizmet sektörüne bir hareket getirecektir. Hizmet sektörüne bir hareketin gelmesi inanıyorum ki ciddi manada Sırbistan'ı rahatlatacaktır. Bizim bu konuda ciddi deneyimimiz var." diye konuştu. Türkiye'nin bu yıl turist sayısının hesaplara göre 40 milyonu bulacağını gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "40 milyonluk bir turist potansiyeli ile Türkiye ciddi bir tırmanış içerisinde ve hizmet sektöründeki bu birikimimizi, bu tecrübemizi istiyoruz ki Sırbistan'la paylaşalım ve Sırbistan'la gerekirse paket turizm noktasında planlamalara girelim çünkü birbirimize yakın iki komşuyuz. Bu adımları da atmamız mümkün." dedi. - "Bu virüsü tam manasıyla temizlemek gerekiyor"

Erdoğan, bir gazetecinin "Balkanlar'da Türkiye özellikle barış girişimleri konusunda oldukça aktif bir politika yürütüyor. Konuşmanızda 'Meyve veren ağacı taşlarlar. Balkanlarda bu bölgeyi karıştırmak için çeşitli çabalar olduğunu' belirttiniz. Bu konuyu açabilir misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine şu değerlendirmelerde bulundu: "Batı, özellikle Balkanlar'da Türkiye'nin duruşunu pek hazmedemiyor ve Türkiye'nin bölgede attığı adımları, girişimleri, gayretleri hazmedemiyor fakat hazmetse de hazmetmese de biz özellikle Batı'da, Balkanlar'da bu tür yapabileceğimiz ne varsa ki bunları TİKA ile yoğun bir şekilde yapıyoruz. Özellikle tarihi eserlerin ihyası için, inşası için elimizden gelen bütün gayretleri gösteriyoruz. Bundan sonraki süreçte de bunları yapmaya devam edeceğiz." İki ülke arasında FETÖ ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalar konusunda bir soru üzerine Erdoğan, "FETÖ konusunda onların Sırbistan'daki okulları ile alakalı kararlı bir duruş sergilemeleri sebebiyle de ben değerli dostuma çok çok teşekkür ediyorum ama müşterek çalışmalarımızı yine devam ettiriyoruz çünkü biliyorsunuz bu bir virüstür. Bu virüsü tam manasıyla temizlemek gerekiyor ve bu konuda da bir endişe taşımıyoruz." ifadelerini kullandı.

- İnce'nin sözleri Erdoğan, bir gazetecinin "Muharrem İnce, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adaylarıyla görüşme talebini dile getirdi ve bu anlamda size bir randevu talebi ulaştı mı? Eğer ulaştıysa 'milletin evi' olarak adlandırdığınız Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kendisini ağırlayacak mısınız? Dile getirdiği bir diğer talep de televizyon programlarında, tartışma programlarında bir arada olmak. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine şöyle konuştu: "Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum çünkü üzerimizden kimsenin prim yapmasını istemiyoruz ancak partimde kendilerini kabul edebilirim çünkü burada kabul olayı farklı bir olay. Şu anda bizler malum partilerin adayları olarak buna girmiş bulunuyoruz. Dolayısıyla, hem partinin genel başkanı olarak hem de partimde bu kabülün daha doğru olacağını düşünüyorum ve randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap verir ve partimizde kendilerini kabul ederiz. Partimize de ayakları alışmış olur."

- Türkiye ile Sırbistan arasında 6 anlaşma imzalandı Ortak basın toplantısı öncesinde, Erdoğan ve Vucic huzurunda iki ülke arasında, farklı alanlarda 6 anlaşmaya imza atıldı. Türkiye ile Sırbistan arasındaki Ulaştırma Alanında Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma, İnşa ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic tarafından imzalandı. İki ülke arasındaki, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Arslan ile Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic imzaladı. Türkiye Polis Akademisi ve Sırbistan Kriminalistik ve Polis Çalışmaları Akademisi Arasında Bilimsel Çalışmalar ve Polis Eğitimi Üzerine İşbirliği Protokolü'ne, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sırbistan İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic imza attı. Türkiye ile Sırbistan arasındaki Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması'nı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sırbistan Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanı Branislav Nedimovic imzaladı.