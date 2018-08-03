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Erdoğan: "Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 16:46 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz."


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