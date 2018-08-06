Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV'de katıldığı canlı yayında konuştu.
Yazıcı, idam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, idamın çok boyutlu bir konu olduğunu, bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemine saygı duyduklarını, bunun doğru olduğunu aktardı.
İdam konusunda karar almak için AK Parti'nin Mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmadığını, referandum için de 360 rakamının öne çıktığını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:
"Bütün bunlar değerlendirilir ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Komisyon protokolünü imzalamışız, o protokolden dönüş olmamış. Ayrıca Birleşmiş Milletler üye ülkelerin imzaladığı Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Elbette bütün bunları irdelemek gerekir ama ne olursa olsun yasalar yerlidir, millidir. Yasaların kaynağı toplumdaki algıdır, etik kurallardır, ahlaki kurallardır. Yani yasaya ruh veren, şekil veren, hedef kitlesi toplum nezdinde onu saygın hale getiren bu toplumsal algıdır. Bir toplumda bu tür talepler varsa siyaset bu taleplere karşı duyarsız kalamaz."
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin idamı Meclis gündemine getireceklerine ilişkin açıklamaları sorulması üzerine Yazıcı, "Öyle bir şey olamaz. Nihayetinde Anayasa değişiklik teklifini verebilmek için belli sayıda imza gerekli. O arkadaşımız niye öyle söyledi bilmiyorum." dedi.
CHP ile idam konusunda bir görüşme olup olmayacağına ilişkin Yazıcı, şu aşamada bir görüşme durumunun olmadığını, öyle bir durumda bütün partilerle görüşülebileceğini vurguladı.
Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta düzenlenen cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız..." demişti.
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