Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, NTV'de katıldığı canlı yayında konuştu.

"ERDOĞAN'IN SÖYLEMİNE SAYGI DUYUYORUZ"

Yazıcı, idam tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, idamın çok boyutlu bir konu olduğunu, bu konuda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemine saygı duyduklarını, bunun doğru olduğunu aktardı.

AİHM VE BM SÖZLEŞMELERİNİ HATIRLATTI

İdam konusunda karar almak için AK Parti'nin Mecliste yeterli çoğunluğa sahip olmadığını, referandum için de 360 rakamının öne çıktığını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Bütün bunlar değerlendirilir ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Komisyon protokolünü imzalamışız, o protokolden dönüş olmamış. Ayrıca Birleşmiş Milletler üye ülkelerin imzaladığı Siyasi Haklar Sözleşmesi var. Elbette bütün bunları irdelemek gerekir ama ne olursa olsun yasalar yerlidir, millidir. Yasaların kaynağı toplumdaki algıdır, etik kurallardır, ahlaki kurallardır. Yani yasaya ruh veren, şekil veren, hedef kitlesi toplum nezdinde onu saygın hale getiren bu toplumsal algıdır. Bir toplumda bu tür talepler varsa siyaset bu taleplere karşı duyarsız kalamaz."