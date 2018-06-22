HABER

Erdoğan, yeni sistemi TRT World yayınında dünyaya anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 13:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.50'de TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayınlayacağı "Seçim Özel" programıyla Türkiye ve dünyaya seslenecek

İSTANBUL(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni, TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayını "Seçim Özel" programında, Türkiye'ye ve dünyaya anlatacak.

TRT World'den yapılan açıklamaya göre, sunucu Ayça Aydoğdu'nun yöneteceği "Seçim Özel" programı, TRT World stüdyolarından gerçekleştirilecek.

TRT 1, TRT Haber ve TRT World'ün ortak yayınlayacağı program, saat 22.50'de başlayacak.

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni grafiklerle anlatacak, yeni sistemin uluslararası ilişkilerde Türkiye'ye sunacağı fırsatları değerlendirecek.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da konuştu (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'da konuştu (1)
65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye direniyor65 yıllık terzi Remzi dede teknolojiye direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan SeçimÖZel TRTWORLD

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

Erdoğan'ın 'koalisyona gidebiliriz' çıkışına çarpıcı yorum: MHP ile bağlantılı değilim

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

Survivor 106. bölümde çılgın ödül! 4 yarışmacı ev sahibi olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: AKP para teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kiracısının ne yaptığını öğrenen ev sahibi evini bastı!

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

Kocasını öldürdü, bu halde bulundu

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İki ay önce nişanlanmışlardı! Kötü haber geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.