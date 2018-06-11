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Erdoğan: "(Yerli otomobil üretimi) 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 22:24 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Yerli otomobil üretimi) 2019'da prototip hazır olacak, 2021'den itibaren seri üretim başlayacak."


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil

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