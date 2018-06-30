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Erdoğan, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ülkemizin 2023 yolunda en önemli güvencesi olan siz değerli gençlerimize, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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