 ERDOĞAN:  YÖK BAŞKANIMIZA BU TALİMATI VERDİK (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz"
Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.
Doktoradan doğrudan doçentliğe geçiş konusuna değinen Erdoğan, " YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz" dedi.
FETÖ konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur" diye konuştu.
Görüntü Dökümü:
-----------
-Erdoğan'ın açıklamaları
Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'
Yıldırım'dan AYM kararı hakkında son dakika açıklama
Genç kızı günlerce eve hapsetti! Şiddet uygulayıp, tecavüz etti!
Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt
Türkiye'nin konuştuğu olayda 4 yıl sonra flaş karar
Almanya'dan Türkiye için AB'den olay talep!
17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu
Türkiye sınırında skandal görüntü! Terör örgütünün sözde bayrakları asıldı
Fiyatı dudak uçuklattı!
2019 seçimlerinde anahtar rol o bölgede! 'Erdoğan ve Abdullah Gül gerilimi'
Okuyucu Yorumları 0 yorum