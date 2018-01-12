HABER

 Erdoğan: YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik (1)

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 16:09 | Son Güncelleme 11 dakika önce

Gülseli KENARLI - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Doktoradan doğrudan doçentliğe geçiş konusuna değinen Erdoğan, " YÖK Başkanımıza bu talimatı verdik. Doçentliğin şartları da buna göre yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek ve böylece bu sorunu da çözeceğiz" dedi.

FETÖ konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilim demek özgür bir zihin demektir. Siz zihninizi belirli kalıpların, belirli ideolojilerin, belirli tezlerin emrine vermişseniz, bilim adamı sıfatınızı artık kaybetmişsiniz demektir. İşte Pensilvanya'nın emrine, her yanıyla cehalet kokan bir adamın emrine her şeyinizi teslim etmişseniz, ipotek altına vermişseniz, profesör de olsan hiçsin, çok farklı reklamın da olsa bir hiçsin. Kapınızdaki tabelada öyle yazıyor olmasının bir anlamı yoktur" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Benzine yeni zam yolda

Benzine yeni zam yolda

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

Son dakika: Silopi'de kaza: 9 ölü, çok sayıda yaralı var

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

'Acun Ilıcalı işin başında olayı bitirmiş'

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Pazardan aldığı gibi yedi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ege'de tehlikeli gerginlik! Türk ve Yunan botları karşı karşıya geldi

Ege'de tehlikeli gerginlik! Türk ve Yunan botları karşı karşıya geldi

Van'da ele geçirildi! Askerleri şaşırtan sığınak

Van'da ele geçirildi! Askerleri şaşırtan sığınak

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Bakan Eroğlu'dan kuraklık açıklaması: 'Vatandaşlarımız rahat olsun'

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

İzmir Urla’da denize mazot sızdı, liman kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.