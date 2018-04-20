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"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim kararının ardından gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan hakkında iddialar ortaya atılıyor. Sözcü yazarı Soner Yalçın da bugünkü köşe yazısında "Erdoğan’ın konuşmasını dinlerken sözleri değil; yüzü ve ses tonu dikkatimi çekti: Erdoğan yorgun‑ bitmiş‑tükenmiş haldeydi. İki‑üç gün öncesinin “Eyyy” diye başlayan konuşmasından eser yoktu." diye yazdı

Sözcü yazarı Soner Yalçın Erdoğan'ı köşesine taşıdı.

“Erdoğan artık bu ağır yükten kurtulmak istiyor, Erdoğan artık bırakmak istiyor" ifadelerini kullanan Yalçın, "Erdoğan artık bırakın gideyim istiyor!" iddiasında bulundu.

Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;

” Siz diyebilirsiniz ki, “kazanmak için baskın seçim yapıyor. İlk bakışta öyle gözüküyor; ancak Erdoğan’a bakmanızı değil, Erdoğan’ı görmenizi tavsiye edeceğim. Kuşkusuz… Bunu kendisine bile ifade etmiyor ve hiç etmeyecek. Ama… Erdoğan bilinç düzeyinde farkında olmasa da, o ekrandaki görüntüsüyle bizlere bağırıyor: “Yoruldum… Yapamıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçim sonuçları erdoğan

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Valla bizde erdoğandan yorulduk usandık.
Reis Allah yolunu hayırlı ömrüzü uzun eylesin inşallah
ÇOK HAKLI GERÇEKTEN ÇOK YORGUN ÇOK DARGIN ÇOK KÜSKÜN ÇOK YÜK ALDI ÇOK ÇOK ÇOK REİSİMİZİN ARTIK EMEKLİ OLMA ZAMANI GELDİ GEÇTİ YENİ NESİLLERE BIRAKABİLİR MESELA DAMAT FERİT MESELA KIYMETLİ EVLADI BİLO AĞAM MESELA BURAK GÖRMEZ
@cumhurbveli saydıklarının hepsi işe talip ama kılıçdaroğlu değil işte sorun bu
SONER YİNE HAVLAMIŞ
Artık halk sesli düşünmeye başladı. Yuh sesleri ayyuka çıkıyor
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