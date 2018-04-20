"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Sözcü yazarı Soner Yalçın Erdoğan'ı köşesine taşıdı.
“Erdoğan artık bu ağır yükten kurtulmak istiyor, Erdoğan artık bırakmak istiyor" ifadelerini kullanan Yalçın, "Erdoğan artık bırakın gideyim istiyor!" iddiasında bulundu.
Yalçın'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;
” Siz diyebilirsiniz ki, “kazanmak için baskın seçim yapıyor. İlk bakışta öyle gözüküyor; ancak Erdoğan’a bakmanızı değil, Erdoğan’ı görmenizi tavsiye edeceğim. Kuşkusuz… Bunu kendisine bile ifade etmiyor ve hiç etmeyecek. Ama… Erdoğan bilinç düzeyinde farkında olmasa da, o ekrandaki görüntüsüyle bizlere bağırıyor: “Yoruldum… Yapamıyorum.”
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