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Erdoğan: "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda seçimin hemen ardından adım atmaya başlıyoruz."

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Yurt dışından emekli olan vatandaşlarımızın ülkemizde yarı zamanlı çalışabilmeleri konusunda seçimin hemen ardından adım atmaya başlıyoruz."


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