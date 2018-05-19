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"Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast" ihbarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir Balkanlar ziyareti sırasında "suikast yapılabileceği" ihbarları, istihbarat ve güvenlik birimlerini harekete geçirdi

Bosna Hersek ziyareti öncesi istihbarat örgütlerine ulaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Balkanlar’da bir grup Türk asıllı kişi tarafından suikast yapılabileceği ihbarları, güvenlik birimlerini harekete geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te yaşayan Türklerden istihbarat birimlerine, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Balkan ülkelerine yapacağı bir ziyaret sırasında suikast girişiminde bulunulabileceği yönünde duyumlar olduğu” ihbarı geldi.

Batılı haber alma servislerinden de Türk istihbarat birimlerine “Önümüzdeki dönemde Balkanlar'a gerçekleştireceği bir ziyaret sırasında bir grup Türk uyruklu kişinin Erdoğan’a yönelik suikast hazırlığı içinde olduğu” yönünde bilgi verildi.

Farklı kaynaklardan gelen benzer bilgiler üzerine harekete geçen güvenlik birimlerince konuyla ilgili araştırma başlatıldı.

Alınan ihbarlarla ilgili detaylı istihbari çalışmaların sürdüğü, şu anda zaman, gün, lokasyon, planlanan suikast metodu konusunda net bilgiye sahip olunmadığı, istihbarat örgütlerinin, konunun araştırılması sırasında koordinasyon içinde hareket ettiği ve bilgi paylaşımında bulundukları öğrenildi.

- İç politika malzemesi olarak kullanılacak

Öte yandan Erdoğan’ın Saraybosna’ya yapacağı ziyaretin, Bosna Hersek’te 7 Ekim’de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde bu ülkenin muhalefeti tarafından iç politika malzemesi olarak kullanılacağı öne sürüldü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç liderliğindeki Demokratik Eylem Partisi’ne muhalif grupların, ziyaret sırasında Erdoğan’ı protesto edeceği belirlendi. Muhalefetin, Skenderija Meydanı’nda düzenleyeceği protesto mitingine katılımı geniş tutmak için sosyal medyadan çağrı yaptığı ortaya çıktı.

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'Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast' ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti'Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast' ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti
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