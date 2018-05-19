Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir." dedi.
Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı" haberleri üzerine Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Türk milletinin lideridir, milletin adamıdır, adaletin bekçisidir, mazlumların cesur ve gür sesidir, her daim hakkı tutup kaldırandır, milletine, bayrağına, vatanına ve devletine sevdalıdır, Allah'a ve Resulü'ne aşıktır." ifadelerini kullandı.
Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da bildiklerini belirten Bozdağ, "Suikast ihbarları, her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir." değerlendirmesinde bulundu.
İmanlı, salih bir mümin olan Erdoğan'ın, Allah'ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına iman ettiğine dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız bugünlere, nice tehditleri ve nice baskıları aşarak, nice oyunları ve tuzakları bozarak geldi Bundan sonra da aynı inançla devam edecektir. Cumhurbaşkanımıza suikast ihbarları yeni değil, sürekli vardır. Baskı, tehdit ve ölüm korkusuyla, baskı altına alınacak, davasından vazgeçirilecek ve yolundan döndürülecek bir lider değildir Recep Tayyip Erdoğan. Bunca yaşanmışlığa rağmen bunu öğrenememiş olanlar ancak ahmaklardır."
- "Kimse bu yürüyüşü durdurmayacak"
Bozdağ, Allah'ın yardımı, himayesi ve muhafızlığı altında, milletin, ümmeti Muhammed'in ve mazlumların duasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoluna devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Kimse bu yolu kapatamayacak, kimse bu yürüyüşü durdurmayacaktır. Ya Rabbi, İslam ve Türkiye düşmanlarının şerrinden cumhurbaşkanımızı sen koru. Ya Rabbi, sen tuzak kuranların en hayırlısısın, bütün tuzakları, kuranların başına geçir. Ya Rabbi, milletimizin, ümmeti Muhammed'in ve mazlumların lideri ve umudu cumhurbaşkanımızın muhafızı sen ol."
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