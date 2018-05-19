Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir." dedi.

Bozdağ, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı" haberleri üzerine Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Türk milletinin lideridir, milletin adamıdır, adaletin bekçisidir, mazlumların cesur ve gür sesidir, her daim hakkı tutup kaldırandır, milletine, bayrağına, vatanına ve devletine sevdalıdır, Allah'a ve Resulü'ne aşıktır." ifadelerini kullandı.

Böylesine büyük bir liderden ve dava adamından rahatsız olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yok etmek isteyen çevrelerin olduğunu da bildiklerini belirten Bozdağ, "Suikast ihbarları, her daim olan ihbarlardır. Recep Tayyip Erdoğan, ölüm tehditlerinden korkacak, yolundan ve davasından dönecek biri değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İmanlı, salih bir mümin olan Erdoğan'ın, Allah'ın izni olmadan verilen canı kimsenin alamayacağına iman ettiğine dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti: