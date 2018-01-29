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Erdoğan'a çok sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 14:37 | Son Güncelleme 6 saat önce

CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li milletvekillerine yönelik olarak sarf ettiği "Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde” ifadelerine tepki gösterdi.

Erdoğan'a çok sert tepki

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün CHP Gençlik Kolları’nda ve sonrasında da Mersin’in Mut ilçesindeki CHP teşkilatında görev aldığını belirten Kurt, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Afrin'de şehit olan Ali Gümüş, CHP Gençlik Kolları'ndan sonra Mersin Mut CHP İlçe yöneticiliği yapmış bir kardeşimizdi. Eşi 7 aylık hamileydi. Acı olan ise şehit olduğu saatlerde ülkenin cumhurbaşkanının "Ulan CHP'liler,siz sıcak yatağınızda yatarken..." diye bağırıyor olmasıydı.”

Kocaeli'de Yuvacık Çarşı Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani o, bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya hani, o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan şehit CHP Kazım Kurt Afrin ali gümüş

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Okuyucu Yorumları 84 yorum
Bu kadar kibir kin ve nefreti taşıyıp çocuklarımıza kötü örnek oaln ve her zaman sevgili peygamberimizin sahabelere seslenişi '' Eyyy...'' taklit eden dalga geçen insan nasıl müslüman olur ?
@cengiz_caner_1959 ALLAHIM FERASET NASİBEYLESİN DİYELİM. YORUMCU ARKADAŞLARDAN RİCA EDİYORUM USLUBUMUZA DİKKAT EDELİM VE SEVİYEYİ DÜŞÜRMEYELİM. BUNLAR BU YÜCE MİLLETE YAKIŞMAZ. MİLLETİMİZ GÖRMEDİĞİ DUYMADIĞI ŞEYLERİ GÖRÜYOR, DUYUYOR. ŞEHİTLERİMİZE VE BEĞENİN BEĞENMEYİN HİÇ BU USLUBU DUYMADIĞIMIZ GEÇMİŞ SİYASETÇİLERİMİZE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM. OY UĞRUNA BU MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞMAN ETMEYİN, YETER. ALLAH AŞKINA YETER.
Bedelli ve çürük babası o.Çok üzgün o yüzden.
insanda birazcık aile terbiyesi olur..
Söylenecek tek söz yazıklar olsun.
devlet vasfını yitirmek üzere ülkenin koca cb nı bu kelimeleri kullanma hakkına sahip değil yakışık almaz afrinde haklımısın halk bunu biliryormu o zaman cevap verip matap almıcaksın kimseyi sana yakışan budur bırak ne derlerse desinler çok bilen gtsin temizlesin oraları ama devlet erkaanı olarak bu uslüp yakışık almaz sen pkk yı davul zurna ile karşıladın tek çıkar yolun kandırıldık demek oldu kimse sana ulan dedimi kusura bakma bu usluple bir cb olarak beni temsil etmiyorsun ağır taş yerinde ağırdır makamının ağırlığını bilerek konuşman gerek
evet chpliler siz uyurken tayyibin çürük oğlu yoktu ama damatları oğlu savaşın merkez üssündeydi taktik veriyorlardı hepsi imam hatipli ve askerlik yapmamışlar ama hepsi armatör fabrikatör ne işten kazanmışlar diyesorma kantin subayıda gazi mareşal sayılır onun mehmetleri arapları savaşıyor o il kongrelerinde millete mehteri veriyor hakaret ederken akape genel başkanı biri bir şey söylerse cumhurbaşkanı oluyor
bir cumhurbaşkanı böyle sadece kendi oy atanlarına göre konuşamaz. kelime dağarcığı bi kadar zayıfmı? böyle küfür ederek olmaz. biz cumhurbaşkanına o kelimeyi kullanabiliyormuyuz. sen kendi vatandaşına nasıl kullanırsın. yeter artık bu terbiyesizlik.
@ozangulek kendi vatandaşı ?? PKK sevici ülkede kaos çıksın düşüncesinde olanlar ? kimi kasdediyorsun ?? Köpeğe köpek denip neyse o.. Ayrıca CHP lilerin hepsi demiyor demezde okadar sizin gibi her önüne gelene sövecek kadar kelime dağarcığı zayıf biri değil .CHP li millet vekiline bakarsak lafları ya iyi çarpıtmış sizide ona inandırıyor :) yada kelime dağarcığı yetmediğinden Reisin laflarına yetişememiş farklı konuşuyor !!!!
@bengeliyorum reisin dağarcığı ancak siz çomarlara yeter..azcık beyni olana yetmez zaten geçer bir köşeye yada kolunu dayar bir şehir tabutuna oy avcılığını bu kadar küçülterek kendini yapar...sorun onda değil siz çomarlarda..beyin yok sizde...
@bengeliyorum PKK ile el ele türküler söyleyen, onların yeniden yapılanmasına ve silahlanmasına göz yuman CHP genel başkanıydı değil mi? APO'ya sayın diyenler, PKK bayraklarına izin verip Türk bayraklarını kaldırtanlar da yine senin bu ahlaksızlar değildi tabi. Hatta Fetö terör örgütü için ne istediniz de vermedik diyen de yine CHP'liydi. Beynine sıçtığımın gerizekalısı. Hadi beyin yok, vicdan da mı yok Allah'dan (cc) korkun azıcık be.
ÖSO sayesinde mehmetçik birincil hedefte değil öncü olarak kullanılıyor ÖSO.Şamla aramızda problem olabilir ancak şuanda Mehmetçiğe yönelecek kurşun önünde ÖSO var gerizekalılığın lüzumu yok yani adamları kalkan olarak kullanıyoruz birde çıkmış terörist denilmez bu bildiğin ahmaklıktır.
@kermit1654 gerizekalı derken yanaya bakıyordun galiba
ayıp gerçekten. böyle bir üslup bir cb olamaz.cocuklara kötü örnek.
Valla insanlar korkudan eleştiremiyorlar bile,ne zaman negatif konuşan biri olsa fetöcü ilan ediliyor. Bu çok büyük sorun,her şeye de padişahım sen çok yaşa denmez ki.Gerçekten Türkiye Atatürk döneminde bile bu kadar konuşma hürriyetini kaybetmemiştir.
Ulan cehape, Müslümanların gururu sana istediği gibi hakaret eder , ağzını da açamazsın.
Ne olur şehitlerimiz üzerinden, askerlerimiz üzerinden siyaset yapmayın. sağcısı solcusu kendi amacına pay çıkartıyor. Eline mikrofonu alan yersiz yersiz konuşuyor. Rahat bırakın askerimizi, rahat bırakın şehidimizi. Çok üzülüyorum. Şehit cenazelerini şova dönüştürüyorlar çok üzülüyorum. Bırakın artık ey siyasiler çekin elinizi dilinizi kahramanların üzerinden. Bize sadece onlardan gurur duymak düşer. Rabbim kahramanlarımızı muzaffer eyleye. Amin İnşallah.
Şehit kardeşimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu toprakta yaşayan her kişi, ideolojisi inancı ne olursa olsun bu ülkeyi deli gibi, uğrunda ölecek kadar çok seviyor. Bir mhpli kardeşimde bir chp li kardeşimde öyledir. Hainlik istisna denilebilecek düzeydedir. Ve hepimizde bunu biliyoruz. Ülkesini seven bir ülkücüyede, ülkesini seven bir devrimciyede selam olsun.
sen bir oğluna bedelli askerlik yaptır diğerine çürük raporu al sonra da askerlikle ilgili ahkam kesmeye kalk.!!!! insan ancak bu kadar yüzsüz olur
Sayın Erdoğan, hiç bir parti gözetmeden. Fetöyle ilişkinizi, Çözüm sürecindeki tutumunuzu ve barzani ile bayrak dalgalandırmanızı haklı olarak eleştirdik. Yapılan Operasyonlardan kesinlikle parti rantı gözetmeyin ! Türk ordusu, Türk milletinin geleceği için gerekeni yapıyor. Sizin yanlış politikalarınız yüzünden geciken temizlik ve fazladan şehit verildiği alanen ortada !
CHP li chp olsa dünyayı ters getirmesi lazım. TC devletinin cb kendi halkına hakaret ediyor. Zaten tüm islamcı liderler böyle değil mi? Ya hakaret eder, kendi halkına zulüm eder , demokrasiyi , hoş görüyü layık görmez. İnsan yerine koymaz kendi insanını. Onun için ulannn ahlaksız diye başlayan hakaret gayet normal. Tüm bir kuruma ve o kuruma oy verenlere hakaret ediyor. faciyaya bakın.
cumhur başkanı partiler üstü olmalıki kimse ona dalaşmasın,yeni anayasa oylaması ile parti başkanı birinin düştüğü durum çok yazık ilk seçim de bu sistem yok edilmeli parlementer sistem gelmeli
Yok yok iyi. Siyasal İslamcıları insanlık tanısın. bunların nasıl bir insan olduğu dünya izliyor.
Terör örgütüyle el ele saf tutanlara laf etmeyip burda cumhurbaşkanınin üslubuna laf eden ahmklar. Her fırsatta saldirmayin .o adam sayesinde rahatça geziyor sunuz bu ülkede eğer meydanı teslim etse o zihniyet e ortada ne devlet kalır ne millet . Şimdi susun . Gölge etmeyin başka ihsan istemez memleket e bir faydaniz yok gelip burda çar çar ötüyor sunuz
@akif83 ne demek o adam sayesinde rahatça geziyorsunuz bu ülkede derken bu adam gelmeden önce bu ülke diktatörler mi yönetiyordu be angaval tam bir salakça bir yorum sen önce gözlerindeki at gözlüğünü çıkar çünkü etrafında olup bitenleri göremiyorsun.
Kaybettiği oylar çoğaldıkça nereye saldıracağını bilmeyen ağzından çıkanı duymayan bir Cumhurbaşkanı. Kahvehane yöneten bile bu şekilde kimseye hitap etmez. Ülkeyi getirdiği hal ortada, Suriye polikamız yanlıştı diyen kendileri. Suriye yi getirdikleri durum ortada. Sınırlarımız kevgire dönmüş. 2013 yılında Pkk hakkında çocuk katili hakkında söyledikleri unutulmadı. Pkk ya dokunmayın diye talimat veren kendileri.Salih Müslim i devlet töreni ile karşılayan Barzani yi karşılayan kendileri. Kürdistan bayrağını Türkiye de göndere çeken kendileri.Bunları unutmadık. Olan gariban evlatlarımıza oluyor
@xnxx1945 NIYE OYLE SOLUYORSUN ONUN COCUKLARIDA YESIL ABD DOLARLARIYLA UGRASIYOR O KOLAY IS DEGIL man adalarinda is yapmak cook zordur
affedersiniz.....sayın c.başkanım onlar savaşırken siz cephedemisiniz?yoksa sarayda mı?
Vallahi ben rte beyefendiye hak veriyorum afrin konusunda çok haklı adamlara zeytin dalı dahi uzattı baktı olmuyor anlamıyorlar çok şükür tepelerine bindi içerde dışarda pkk ya pyd ye her ne bok ise adları batasıcaların yetti artık sayın cumhurbaşkanımızı çok eleştirdim kızdım bir çok konuda fakat bu sefer yerden göğe haklı ve kendisini bu konuda ki duruşunu destekliyorum
burda gelipde cehapeyi savunmayın ulan dediyse nevar bunda sizin ke mal resmen küğfür etti ya ozaman niye sesinizi çıkarmadınız ahmaklar burda gelmişsiniz vır vır bol keseden sallıyorsunuız utanmaz adilerr..
@engin_1978_govbu hergünmü???
@engin_1978_govbu Bir cümle kurmuşsun içindeki kelimelerde karekterini kişiliğini ne tür bir velet olduğunu sergilemişsin.
CB ULAN DİYE ULU ORTA HAKARET EDECEK ,ONA HAKARET OLDU MU İNSANLAR HAPİS ,BÖYLE DEMOKRASİ NEREDE MEVCUT.LÜTFEN KENDİNİZE GELİN.İNSANLARI KÜÇÜMSEMEKLE HAKARET İLE BİR SONUÇ ALAMAZ ,ANCAK TOPLUMU BÖLERSİNİZ.
CHP liler siz neyin peşindesiniz bu zamanda,bumu Milli beraberlik ,,, sizi anlamak gerçekten zor.dışardakilerle mi uğracaklar içerde Sizinle mi, her zaman hep köstek olmak işiniz gücünüz
@gul_yaz81419 CHP Lİ DEĞİLİM .... AMA YİNEDE CEVAP VEREYİM .... AKP NİN YAPTIĞI HATALARI ORDUMUZ ŞEHİT VEREREK DÜZELTİYOR. AMA BAKIYORUM BİRİLERİ YİNE YAĞ GİBİ ÜSTE ÇIKIYOR.... KOBANİYE PEŞMERGEYİ PKK YI KURTARMAYA THY UÇAKLARINA TAŞITTINIZ ... YEDİKLERİ İÇTİKLERİNİ BU MİLLETE ÖDETTİNİZ ... ŞİMDİ BANA CHP FALAN DEME....
BENCE CUMHURBAŞKANI TVDE KONUŞURKEN AİLELERİN ÇOCUKLARINI EKRANDAN UZAKLAŞTIRMALARI GEREKİR ÇÜNKÜ O ÜSLUPLA ÇOCUKLARA KÖTÜ ÖRNEK OLABİLİYOR BİR ÜLKENİN CUMHURBAŞKANI LANLI LUNLU KONUŞA BİLİYORSA GERİSİ NELER KONUŞMAZ DİYE ALGILAYABİLİR ÇOCUK ÖRNEĞİN ÇOCUK Bİ ARKADAŞINA LAN DESE EBEVEYNİ ÇOCUĞUM ÇOK AYIP ÖYLE KONUŞULURMU ARKADAŞIN O SENİN DEDİĞİNDE O ÇOCUK CUMHUR BAŞKANIDA KONUŞUYO DEMEK AYIP DEYİL DERSE NE OLACAK :)
ULAN SEN BUNLARLA AÇILIM yapmadı mı ULANMNNNNNNNN SAYİN CUMHURBASKANİ
ulan sen kantin subayıyken biz kıbrız çıkarmasına katılşdık bu kadar konuşmadık be
bır cumhurbaşkanına yakışmayacak söz sanki köy kahvesindeyiz sankı
bülent ecevit hiçbir cihatçı alçak teröristi yanına almadan kıbrıs barış harekatını yaptı kimseye ulan demedi seçimlerde malzeme yapmadı biz böyle liderlere layık bir milletiz bölmek kolay birleştirici olan büyük liderdir türkiye cumhuriyeti vatandaşı dahi olmayan vatan haini öso lular için kendi vatandaşlarına hakaret etmek asla haklı bulunamaz
terörle mücadelende parti gözetmeksizin yanındayız rte
CHP liler siz neyin peşindesiniz bu zamanda,bumu Milli beraberlik ,,, sizi anlamak gerçekten zor.dışardakilerle mi uğracaklar içerde Sizinle mi, her zaman hep köstek olmak işiniz gücünüz
Kepazelik ihanet dizboyu. Adam daha suriyede olup birenlerden habersiz. Utanmasa PKK yıda savunacak. Muhatap olmaya polemiğe girmeye değmez.
şehidimiz chp li olabilir cumhurbaşkanın kastediği askerimize terörist diyen demirtaş zihniyetindeki chpnliler
her şey İyi olacak merak etmeyin
kaçaksarayda kalorifer yanmıyor galiba... sanırsın cephede :D senin mantığın abd mantığı sen sıcak yatağında yatarken pkk pyd ışıdle savaşıyordu... halkın cahil kesimi hemen şakşaklıyr.... pkk pyd ışıd öso kısaca vatana ait olmayan her ordu teröristir...
Sn Erdoğan; ULAN diyerek her hangi bir kimse ile KONUŞULUR mu ! ! ULAN diyerek her hangi bir kişiye HİTAP EDİLİR mi ! ! Bu Kelimeler Size yapılsa HOŞ OLUR mu ! ! MÜSLÜMAN Olan Bir Kişi Karşısındaki Bir Kişiye ULAN DER mi ! ! Başka Bir Deyişle Karşısındaki Bir Kişiye ULAN Diye HİTAP EDEN MÜSLÜMAN OLUR mu ! ! Saygılarımla.
okulumdaki bi öğretmen öğrenci kötü söz söyleyince ağzını yıkatırdı, ağzın çok kirlenmiş derdi, çeşme suyu ile, bunların ağzını çamaşır suyu ile yıkatsak temizlenir mi acaba
Yıllar önce feto iti ve ekibi çok tehlikeli diyorlardı; inanmadınız ve bu fikri savunanları terörist dediniz.Sonuç feto ve ekibinin terörist olduğu kesinleşti.abd en büyük katil ve düşmanımız dediler; inanmadınız ve bu fikri savunanları bozguncu bölücü dediniz.abd ye dostumuz dediniz.Sonuç; abd katil ve teröristleri desteklediğinden durum ortada değilmi?Araplardan dost olmaz dediler ve tarihi örnekleri ile anlatılmaya çalışıldı.Sonuç; teröristleri destekleyen açıklama yaptılar bu sahte müslümanlar değilmi?Kısacası Terörist teröristtir yani.Acılımı şöyle; kendi halkına silah doğrultan katildir.
ne mutluki saygıdeğer sğzı laf yapan vurdumu yıkan ağzından bal akan bir chb.var.
Hiçbir ülke yokturki lideri halkını böylesi küçümseyip bölsün
Ülkemizde gezen askerliğini yapmış bütün Suriyeliler özgür Suriye ordusuna katılsın topraklarını savunusun biz onların toprakları için savaşıyorzda onlar neden kendi toprakları için savaşmıyor...
Sabah akşam burada Akp yöneticilerine ve oyverenlere hertürlü hakareti yapanlar ulan kelimesine bozulmuşlar vah gariplerim demekki sizde öso 'yu terör örgütü olarak görüyorsunuz ki üstünüze alınmışsınız çünkü cb o kelimeyi öso 'ya terörist diyen eski büyükelçi chp milletvekili için kullandı. O mv tsk nın terör örgütüyle işbirliği yaptığını söylemiş oluyor sizce ne diyelim
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