Erdoğan'a çok sert tepki

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda şehit düşen Piyade Komando Uzman Çavuş Ali Gümüş’ün CHP Gençlik Kolları’nda ve sonrasında da Mersin’in Mut ilçesindeki CHP teşkilatında görev aldığını belirten Kurt, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Afrin'de şehit olan Ali Gümüş, CHP Gençlik Kolları'ndan sonra Mersin Mut CHP İlçe yöneticiliği yapmış bir kardeşimizdi. Eşi 7 aylık hamileydi. Acı olan ise şehit olduğu saatlerde ülkenin cumhurbaşkanının "Ulan CHP'liler,siz sıcak yatağınızda yatarken..." diye bağırıyor olmasıydı.”
Kocaeli'de Yuvacık Çarşı Meydanı'nda halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hani o, bu CHP'nin kendini bilmez bazı terbiyesizleri var ya hani, o terörist diye ifade ettiği ÖSO'lar var ya. Ulan ahlaksız sen sıcak yatağında yatarken o ÖSO'lar benim Mehmet'imle beraber senin kol kanat gerdiğin teröristleri yok ediyorlar. 394 sabahtı şimdi kim bilir 400'ün üzerinde” ifadelerini kullanmıştı.
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