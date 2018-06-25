"Erdoğan'a güven bir kez daha deklare edildi"

"Memur-Sen olarak, 16 Nisan referandumunda Türkiye'nin koalisyon dayatmalarından kurtulması gerekçesinin de aralarında bulunduğu nedenlerle ortaya koyduğumuz 'Evet' kararımızın, hem doğruluğunu hem de milletin iradesiyle uyumluluğunun bu tablo ortaya koymaktadır. Milletimiz 24 Haziran'da hür ve bağımsız bir şekilde sandığa yansıttığı iradesiyle istikrardan vazgeçmeyeceğini ve 'Yeni, Büyük ve Güçlü Türkiye' için ter dökenlere yetki vereceğini aksi iddia edilemez bir biçimde bir kez daha göstermiştir."

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oluşan tablonun hükümet sistemi değişiklinin ne kadar gerekli ve önemli olduğunu ortaya koyduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, 24 Haziran seçimleriyle milletin siyasetin tartışmasız tek hakemi ve egemenliğin kayıtsız şartsız hakimi olduğunun bir kez daha kayıt altına alındığı vurgulandı.

Memur-Sen Konfederasyonunca, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin seçimlerle bir kez daha deklare edildiği belirtildi.

- "Vaatlerin gerçekleştirilmesine yönelik tutum beklentimiz"

"Milletimiz, son on beş yıllık süreçte sessiz devrimlerle, Türkiye'nin yönünü 'Yeni Türkiye'ye çeviren, kapasitesini 'Güçlü Türkiye'ye doğru yükselten', iradesini 'Büyük Türkiye' olarak deklare eden Recep Tayyip Erdoğan'a güvenini bir kez daha deklare etmiştir." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim sürecinde adaylar ve siyasi partilerce yayımlanan deklare edilen seçim vaatlerinin her birini genelinde millete özelde ilgili kesimlere verilen söz olarak görmek gerektiği tartışmasızdır. Bu çerçevede, hem bütün kamu görevlilerine yönelik hem de bazı unvan ve görevler özelinde kamu görevlilerinin bir bölümüne verilen vaatlerin ivedilikle gerçekleştirilmesine yönelik tutum öncelikli beklentimizdir."

