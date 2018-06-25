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Erdoğan'a mevkidaşlarından tebrik telefonları gelmeye devam ediyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 17:42 | Son Güncelleme

UKRAYNA VE PAKİSTAN'DAN DA TEBRİK Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran seçim zaferinden dolayı kutladı.

UKRAYNA VE PAKİSTAN'DAN DA TEBRİK
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak 24 Haziran seçim zaferinden dolayı kutladı.

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