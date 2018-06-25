Erdoğan'a mevkidaşlarından tebrik telefonları gelmeye devam ediyor

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’a, 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zafer sonrası tebrik telefonlarının gelmeye devam ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Kırgisiztan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etti.
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