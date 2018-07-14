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Erdoğan'a suikast girişiminde şehit olan koruma polisi mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 01:42 | Son Güncelleme

 FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırı sırasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin (39), memleketi Uşak'ın merkeze bağlı Yoncalı Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırı sırasında şehit olan Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin (39), memleketi Uşak'ın merkeze bağlı Yoncalı Köyü'ndeki mezarı başında anıldı.

Uşak Belediyesi tarafından organize edilen anma törenine Şehidin babası Hüseyin Çetin, AK Parti'li Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Başkan Nurullah Cahan, anma programındaki konuşmasında, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin göstermiş olduğu fedakarlığın hiçbir zaman unutulmayacağını belirtip, "Vatanı için canını ortaya koyan şehit ve gazilere saygımızı göstermek, onların geride bıraktığı mirasa sahip çıkmak ve hak ettikleri gibi bir yaşam koşulu sağlamak bizim için bir borçtur. Cumhurbaşkanımızın yakın koruması olan, Uşaklı kardeşimiz Mehmet Çetin ve hiç düşünmeden gövdesini siper eden Ömer Halis Demir gibi nice evlatlarımızı kaybettik. Onların anısını yaşatmak, bu görkemli duruşu nesiller boyu aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Ülkesini korumak için canını hiç düşünmeden feda eden kahramanların hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Başkan Nurullah Cahan, "Bizler Uşaklı şehidimiz Mehmet Çetin başta olmak üzere 251 şehidimizi hep hatırlayacak, onları daima minnetle anacak ve isimlerini yaşatacağız. Onların anısını hafızalarda canlı tutacak özel çalışmalarla, onların toplumsal belleğimizin en güçlü parçaları olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

15 Temmuz günü ve akşamı kentin birçok noktasında etkinlikler yapılacağını ve demokrasi nöbetine devam edileceğini belirten Başkan Cahan, Uşaklıları demokrasi ve milli birlik adına meydanlarda bir araya gelmeye davet etti.

Şehidin babası Hüseyin Çetin ise, oğlunun kahramanlığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Anma programı okunan duaların ardından sona erdi.

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