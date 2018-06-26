Erdoğan'a tebrik telefonları

Gülseli KENARLI / İstanbul,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı tebrik etti. İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önümüzdeki süreçte birlikte çalışacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İki lider, Temmuz ayında Brüksel'de yapılacak olan NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda da mutabık kaldılar.
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