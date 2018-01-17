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Erdoğan'a yakın isim uyardı: AKP'de Kürt oyları krizi

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 10:50 | Son Güncelleme 5 saat önce

Gazeteci Bayram Zilan, AKP'de Kürt oyları krizine karşılık uyarıda bulundu.

AKP'nin MHP ile seçim ittifakı kurma planı nedeniyle Kürt oyları tartışma konusu oldu. AK Parti'ye oy veren Kürtlerin MHP ortaklığı nedeniyle AKP'den uzaklaşacağı gelen bilgiler arasında...

Gazeteci Bayram Zilan, AKP'de Kürt oyları krizine karşılık uyarıda bulundu.

Zilan, "Doğu/Güneydoğu’da “AK Parti MHP ile işbirliği yaptı. Artık AK Parti’nin gündeminde Kürtler yok” propagandası yapılıyor. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir algı çalışması var tüm illerde. AK Parti, bu yanlış algının önüne geçmek için bir an önce stratejik çalışmalar yapmalı..." açıklamasında bulundu.

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seçim ak parti akp kürt oyları bayram zilan

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
Doğu ve Güneydoğu komple kürt gibi yanlış bir algı var. Oysa Nufus Çoğunluğunu oluşturan illerde Türk Nufus oranı % 95. Bunlar; Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Kilis. Türk Nufus % 55-60 olan iller: Kars, Adıyaman, Iğdır, Ardahan.. Arap nüfus % 60: Urfa (%28 Kürt - % 12 Türkmen)... Kürtlerin % 55 - 80 nüfus oranlı yaşadığı 10 ilin 2015 nüfus sayımı 6,5 Milyon değil. 2015 yılında abd ülkemizde demografik (etnik) nüfus sayımını yaptı ve açıkladı: Ülkemiz nüfusu 83 Milyon. % 90 oran kendini Türk olarak açıkladı. Diğer bir ifade ile kürtlerin oyu akp yi etkilemez.
sen yuzde 10 ne anlama geliyo biliyotsun degilmi ist daki kurtler vermese ne olacak onlarida saydinmi sen
@teoman_2538 haklisin kardeşim. Ama mesele türk kürt meselesi değil. Özünden kopanlar , dejenere olanlar, bilinçsiz vatandaş hdp ve chp ye oy verir. Ister kürt olsun ister türk
oranlara bak :)) demişerki ; Aptalla tartışmaya girme önce seni kendi seviyesine çeker, tecrübesiyle galip gelir... derler. şimdi seninle bu oranlardan sonra tartışmamak lazım
dostum Kahramanmaraş Akdeniz bölgesinde,
@teoman_2538 saçmalamışsın günydoğunun nüfusunu ne yapacaksın istanbulda yaşayan kürt yokmu yada ankarada izmirde ilk seçimde ortak düşman akp ve mhp olmalı bu toprakları kurtarmak için 2. turda en yüksek oyu alan rakipte birleşmeliyiz
zaten bu beklenen bir durumdur şimdilerde CHP bunu kendine dert edinmiş Ülkücülük tarifini yazmaya başlamış diyorki Ülkücüler bu işten rahatsız Peki siz ekmeleddini çatı aday diye getirince kimse rahatsız olmadı aynı MHP cumhurbaşkanı için Tayyibi destekleyince kötümü oldu Yani bu CHP nin ne duruma düştüğünü çaresizlik içinde ver her olumsuzluğu kendine mübah sayan bir ruh hezeyanı içine düştüğünün dışa vurumudur kendine hayrı olmayan bir CHP den millete ne fayda gelr Birinci köprüye küfür eden İkinci köprüye ve üçüncü küfür eden bir CHP şimdi köprülerden jiplerle geçiyor Buna kişilik bozuk
@mobidik6765 köprülerden jeeplerle geçenler belli tipler ve akp yandaşları,ben hergun yollardayim,hep ama hep aynı tipler.
bos ve gereksiz bir yorum yapmissin hamburgerde abd mali ona bakarsan yene sen
TABİKİ DOĞRU...MHP İÇİN KÜRTLER YOK SAYILAN BİR KESİM..AKP İÇİNDE MHP GÖREN BİR KÜRT..İARTIK İKİ DEFA DÜŞÜNÜR...
Türkiyeyi karıştıran kim neden ittifakta sancılanan kimler mhp niçin kürt düşmanı gösteriliyor beyler düşmanı dışarda aramayın içerde asıl düşman bunu dile getirenler
Propaganda değil realite. MHP'nin Kürtlere ve Kürt sorununa bakışı ortada.
ÇOK ŞÜKÜR AKEPEDE MEHEPE DE BİTTİ. ÜLKE ARTIK ARAPSEVERLEEDEN VATANSEVERLERİN ELİNE GEÇECEK .AKŞENER E ALLAH GÜÇ VERSİN.
kulliyen yalan,kürtler bu vatanı satıpta chp ye oy vermez,birakın bu ayakları
ben kürt olarak akparti üyesi olarak oyumu akpartiye vermeyeceğim
çalışmalar yapsa ne olur. kürtleri mhp ve akp arasındaki işbirliğini görmüyor mu.
KÜRT’let aiyaaetin 1990 yıllara dönme çabası ve gayretini çok açık ve net olarak görüyor buna asla sessiz kalmayacak basılki Anap ile Dyp yok oluş sebebiyse Akp nin de yok oluşunun başlangıcı Mhp ile ittifakı olacak
hasliyuce doğru dedin bizimde akapeyle sorunumuz yok sorunumuz diktatör olmak isteyenlerle hırsızlarla yobazlarla para aklayan sıfırlayan sahtekarlarla tarikatlarla cemaatlerle sapıklarla
Kürtlerle bir mesele yok. Onlar da normal vatandaş. Sorun hain olanlarda. Karıştırılmasın.
oy kaybına uğrar sebebi de faşist partiyle itifak yaparsa
strateji nolabilir çalma ve hile üzerine acilen toplantılar yapılmalı
zaten öyle olmalı..
türkücü saz ekipleri yavur kurtlar
Özünden , kültüründen, milli değerlerinden kopmanın, dejenere olmanın türkü kürtü olmaz.
Akp mhp ittifakı sayesinde ülkemiz bölücü Kürtlerden kurtulacak.tertemiz bir ülke olacak gereksiz bütün etnik azınlıklar kendi öz memleketlerine yollanacak.zaten Kürtlere sorsan hepsi bir an evvel ırak suriye gitmek isterler
bir sey olmaz ohal bu gibi durumlarda ise yarar
Yoksayın gitsin o zaman
Anadoluda huzu olacaksa batıdaki büyükşehirler ile birlikte doğu ve güneydoğu bölgelerinde yaşayan anadolunun asli unsurlarından olan kürt kardeşlerimizin gönülleri alınarak olacaktır. Bir ülkede huzur isteniyorsa en başta yapılacak iş ülkenin ismi ve milletinin ismi asla bir etnik kimlikten türetilmemelidir.
kürtler in türklerle sorunu yok . sorun pkk sorunudur. onlarda oy vermesin
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