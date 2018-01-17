Erdoğan'a yakın isim uyardı: AKP'de Kürt oyları krizi

AKP'nin MHP ile seçim ittifakı kurma planı nedeniyle Kürt oyları tartışma konusu oldu. AK Parti'ye oy veren Kürtlerin MHP ortaklığı nedeniyle AKP'den uzaklaşacağı gelen bilgiler arasında...

Gazeteci Bayram Zilan, AKP'de Kürt oyları krizine karşılık uyarıda bulundu.

Zilan, "Doğu/Güneydoğu’da “AK Parti MHP ile işbirliği yaptı. Artık AK Parti’nin gündeminde Kürtler yok” propagandası yapılıyor. Bununla ilgili çok geniş kapsamlı bir algı çalışması var tüm illerde. AK Parti, bu yanlış algının önüne geçmek için bir an önce stratejik çalışmalar yapmalı..." açıklamasında bulundu.