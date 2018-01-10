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Erdoğan,'Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var' dedi ve onu örnek gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 18:37 | Son Güncelleme 11 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, iki bacağı kesilmiş hastayı sırtında evine taşıyan ambulans şoförü Çetin Karamanlar'ı örnek göstererek, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dedi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 112 Acil Servis ambulans şoförü Çetin Karamanlar, diyabet hastalığı nedeniyle iki bacağı diz üzerinden kesilen bir hastayı, evinin bulunduğu sokak alt yapı çalışması nedeniyle kapalı ve çamurlu olduğu için yaklaşık 500 metre sırtında taşıyarak evine ulaştırmıştı. Görüntüler basında yayınlanınca bu hareketi herkesin takdirini topladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Beştepe'deki kaymakamlar toplantısında yaptığı konuşmada Karamanlar'ı örnek gösterdi.

"BİZİM BÖYLE YİĞİTLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Neşet Ertaş'a babasının söylediği "Aşkınan çalışan yorulmaz" ifadesini anımsatan Erdoğan, ülkesi ve milleti için aşkla, sevgiyle, tutkuyla çalışanların asla yorulmayacağını söyledi. Her başarının gücü ve azmi biraz daha artıracağına işaret eden Erdoğan, yapılan hizmetler karşılığında alınan "Allah razı olsun" sözünden daha değerli bir armağan ve hediyenin olamayacağını ifade etti. İki bacağı kesilmiş yaşlı amcanın ve eşinin de Sağlık Bakanlığı personeline yaptığı hizmet karşılığında "Allah razı olsun" dediğini ifade eden Erdoğan, en büyük servetin bu olduğunu belirtti. Erdoğan, "Allah ondan razı olsun. Bizim böyle yiğitlere ihtiyacımız var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Cumhurbaşkanı Erdoğan çetin karamanlar

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
başka haber olsa ahkam kesen yorumcular nerdesiniz ne oldu dilinizmi tutuldu parmaklarınızmı kırıldı. helal olsun adma allah razı olsun yazmak çokmu zorunuza gidiyor.
olum kayın babamı babamı bu neden bu kadar ısrar ediyorsun ovmemizi istiyorsun?
@kaya6062 ADAMA HELAL OLSUN..CB KANIDA REKLAM DİYE FIRSAT KOLLUYOR..BU KADAR İŞ ARASINDAMI GÖRDU BU OLAYI YOKSA REKLAM SİRKETİMİ ONUNE SURUP DEMEÇ VERİN DEDİ... SÖFÖRE HELAL OLSUN ERDOGANDA GÖRUP SOYLEDİYSE ARADA DOGRU KONUSABİLİYOR..SEVİNDİRİCİ
Ambulans oraya kadar neden giremiyor? Neden yol yok ? Sorumlulara gereken sorular sorulmalı değil mi her seferinde taşıyacaklar mı hasatayı?
İşte size adam gibi adam insan gibi insan.
Madem sırtında taşıyıp iyilik yapmış neden fotograf çekip nete koyuyor? O zor durumda olan hastayı deşifre ediyor. İyilik gizli yapılır çıkar amaçlı değil ve ayrıca bu hükümetin kahraman ilan ettiği üç gün sonra fetoş cu çıkıyor. Bu şoför abimizin başına kötü blrsey gelmez de böyle devam eder gizli gizli tabii
YORUMUNA ÇOK GÜLDÜM YAV:DDD AMA SENİN DEDİĞİN DE DOĞRU!YOĞURTTAN AĞZI YANAN ÜFLEYEREK TEMKİNLİ YAKLAŞMASI SENİN GİBİ GAYET DOĞAL VE DOĞRU!BİR SİTASİ PARTİNİN NE İŞİ VAR BU DURUMLARA KARIŞSIN,HAKLISIN...
Türk insanı yardımseverdir, misafirperverdir. düşkünün halinden anlayan bir yapısı vardır .Görevli vatandaş yapılması gerekeni yapmıştır Kişi olarak şekle değil olması gerekene göre davranılması gerekir. Millet olarak tvlere çıkmak için şekilden şekle gireriz mesala son parasını yardım eden, habersiz yediği ağaçtan meyvenin ücretini bırakmak gibi
BUDUR...ÖLMEDİ O GÜZEL İNSANLAR;HALA DAHA DA,UMUT OLDUĞU SÜRECE, VAR OLACAKLAR...
@muskan1974 xırseverdir
Hele kamera orda olmasaydı sırtına alıp tasirmiydi önceden kurgulanmış şeylerle kahraman çıkarmada birebirdir turkiye
O hasta zerre kadar umurunda değil maksat demagoji! Sineğin yağından yaralının bacağından rahayça çıkar güden insanlar bunlar.İhtiyarların elini ayağını öpmeler falan sırf göstermelik, o yaşlılar acından ölüyor emekli maaşıyla kapıdan çıkmaya cesaret edemiyorlar.
Ver gazı reis ver sende biliyosun bu ülkenin duygusal halkı çabuk gaza geliyor:)
ALLAH' razı olsun. ülkemizin güzel insanları için güzel birliktelik örneği..
halkın içinde böyle yiğitler her zaman var ama halkın seçtikleri arasında böyle yiğitler ne arar ?
BİRAZ YORULDU AMA YAPTIĞININ VERDİĞİ HUZUR VE SEVAP HİSSİNİN YERİNİ NE TUTABİLİR!??AT GÖZLÜĞÜYLE BAKMADAN,GEREKEN NEYSE YAPMANIN;BELKİ MADDİ,SOMUT BİR KAZANIMI YOK AMA EVİNE GİDİP,YASTIĞA BAŞINI KOYDUĞUNDA HUZURLU MUSUN-VİCDAN AZABI MI DUYUYORSUN?ÖNEMLİ OLAN BU İŞTE...PERGEL,GÖNYE,İLETKİ İLE HESAPLARSIN HASTAYI TAŞIMAK İÇİN,YOL ÇAMURLUDUR TİKSİNİRSİN,KİRLENMEK İSTEMEZSİN!GÖTÜRECEĞİN YER 5 M İLERİSİDİR,ŞEKİLDEN ŞEKİLE GİRERSİN GÖTÜRMEDE! DİĞERİ DE BU KARDEŞİMİZİN GÖSTERDİĞİ KESİN NİYET İLE SONUCUNUN NE OLACAĞINI DÜŞÜNMEZSİN...KİM KAZANDI?KİM,NEYİ KAYBETTİ?
adam hızmet diyor..chp....olmaz hdp diyor
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o taşırken kamerayla çeken 500 metre neden yardım etmemiş. soru işaretiii? bal gibi göstermelik ucuzlukkkkk
Allah tüm dertlerinden kurtarsın koca yürekli Abimizin.. Allah Razı olsun..miyonlarca kez hemde..
Reisim emrindeyiZ. Düşküne fukaraya yoksula sırt vermenin ne olduğunu muhalefet anlayamaz
allah razı olsun iyiler kotulerden çok olmasa zaten taş taş üstünde kalmaz
Bütün paramedikler bunu yapıyor zaten özellikle Karadeniz bölgesi gibi yolları olmayan dik yamaçlarda hastaları sırtında taşımak mecbur ne yazikki sırayla taşımak durumunda kalıyoruz
Sayın Cumhurbaşkanımız övdüğü için kimse beğenmez Çünkü;doğruya doğru demekten kaçınıyorlar.Gözleri görmez.,kalpleri hissetmez olmuş. O yorum yapanlar.
Böyle yiğitler çokta gayri yiğitelrın gölgesınde kaldıkalrından arada görunuyorlar
şoforde çok kirisiyor biz yillardir yapiyoruz ama reklamsiz Allah rizasi icin bizimkisi
sosyal sorumluluk budur büyüklerimizin elinden tutmak sevgi saygıyı göstermektir. Ama videosunu çeken için bunu söylemem yanlış olur. Bana sanki sen taşı ben videyonu çekeyim sonra internete atarım olmuş gibi; gibi işte ...
Hadi bir yiğitlik de siz yapın da şu Zarraftan Rüşvet alanlara bir sorun ALdınızmı? gelin buraya, kimlerle paylaştınız diye bir soruver. Ha bir de şu MAN adasını o akrabalarına soruver Bu satılan şirket neymiş. Memleketi mi satmışlar şirketi mi.
Biliyor musun;senin içinde de iyilik yapma ve bunu sadece senin bilme kabiliyetin var;dolayısıyla bırak ülkenin cumhurbaşkanının bunu teyit edip,doğru olduğunu beyan etmesine;senin içinde bu özelliğin zaten mevcut,hiç kimseye ihtiyacın da yok bunu bilmek ve uygulamak için!birisi çıkıp doğru buluyorsa onun düşüncesidir,onun ve yaradanın arasındaki sorumluluk ve huzur duygusu.Tıpkı senin ve inandığın arasındaki huzur paylaşımı gibi.Eğer iyilik,sevgi,merhamet gibi insani duyguları çıkarın için,bir beklenti doğrultusunda yapıyorsan biz buna emperyalizm diyoruz!israil ve Amerikan zihniyeti gibi...
@lombelidikelmondo Fakat biz Emperyalizmi yıkmaya geliyoruz neden mi:Hakkı kul vermez,verilmez!...Hak sadece Alınır...
Bizim de hırsız olmayan bir lidere ihtiyacımız var
BİR YİĞİTLİK DE DEVLET VE BELEDİYE YAPSA DA BU HASTANIN YOLU YAPILSA, AMBULANS KAPISINA GELSE...!
BİR 112 personeli olarak o ambulansta tekerlekli sedye yokmu ????? peki önce emniyet deniliyor hasta öyle yasinirken düsüp ölse sorumlu kim olacak ??????
Kameralar karşısında inandırıcı olmuyor.
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