Erdoğan'dan af açıklaması: Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok (2)

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinikle yok" dedi.

