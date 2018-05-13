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Erdoğan'dan af açıklaması: Böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 10:53 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip  Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada af konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi. Erdoğan, "Bahçeli'nin bu talebi veya teklifi kendisine ait taleptir. Ama bizim şu anda hükümetimizde böyle bir düşüncemiz kesinikle yok" dedi.

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