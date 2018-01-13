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Erdoğan'dan Afrin'e operasyon sinyali!

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 13:14 | Son Güncelleme 5 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de yaşananlara tepki gösterdi: "Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da AK Parti kongresine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Elazığ sözünü tutarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine 'Evet' dedi. Bu güzel sonuçlar için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan böyle bir netice Rabbim birliğimizi daim eylesin. Elazığ, tarihinin her döneminde cesaretli kahramanlar çıkarmıştır. Bunun son örneği bir yıl önce 5 Ocak'ta İzmir adliyesindeki teröristleri engelleyen ve şehit olan Fethi Sekin kardeşimizdir. Türkiye 1984 yılından bu yana terörle mücadele yürüten bir ülkedir. En vahşi örgüt PKK'nın milletimize musallat oluşunun üzerinden 34 yıl geçti. Elazığlılar vatan, millet, devlet, bayrak ve ezan sevgisini önlerine alıp yürümüşler geriye dönüp bakmamışlar.

'FETÖ KAÇACAK DELİK ARAYACAKSIN'

Amerika da seni bir yere kadar taşır FETO, bunu bilesin. Ondan sonra da Amerika da seni kapıya koyacak, o zaman kaçacak delik arayacaksın. Biz de seni kovalayacağız.

TSK, Afrin kuşatması için hazır durumda...

'BİR HAFTAYA KALMAZ NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEKLER'

Biz tarihimizden ders almasını bilen bir milletiz. Sınıflarımız boyunca aktif bir politika izliyoruz. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör koridorunu bıçakla keser gibi kesip attık. İdlib operasyonu ile bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'de teröristler teslim olmazsa orayı başlarına yıkacağız. Münbiç'te bize verilen sözler yerine getirilmezse kendi göbeğimizi keseceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bir haftaya kalmaz ne yapacağımızı görecekler. Dün Cerablus'tan El Bab'a kadar 3 bin DEAŞ'lıyı imha etmiştik. Yarın gerekiyorsa 3 bin teröristi daha imha ederiz. Bu mücadelede karşımızda yer alacak olanlar dönüp kendilerine bir baksınlar. Bu devletin tek bir çakıl taşını, milletin tek bir evladını kimseye kaptıracak değiliz.

'BÖYLE MÜTTEFİKLİK OLMAZ'

Buradan Suriye'deki terör örgütlerini destekleyen müttefiklerimizi kendilerini test etmeye davet ediyorum. Suriye'de terör örgütüne ABD'nin göndermiş olduğu silah sayısı 4 bin 900 TIR. Bunları biz biliyoruz. Böyle müttefiklik olmaz. 2 bin uçak dolusu silahı da derme çatma hava alanlarına inerek örgüte teslim ettiğini biliyoruz. Verdikleri silahların bir kısmı kara borsada satılmaya başladı. Bir kısmı da bize karşı kullanılıyor.

'YILANLA YATAĞA GİREN NETİCESİNE KATLANIR'

Bölge politikalarımızı ABD ile yürütmek istiyoruz. Bu tek taraflı olmaz. Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. ABD, yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa… Biz kendi başımızın çaresine bakarız."

Suriye sınırında sıcak gelişme! Afrin operasyonu başlıyor mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali!
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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Elazığ

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Okuyucu Yorumları 48 yorum
1 gün dahi konuşmasa dili şişer. Hergün televizyonda...
olurmu konusmazsa hemoroit olur.
kes lan
kimki bu adama karşı ise vatan hainidir arkadaş. bu adama düşman demek fetö ye abd ye israil e dost demektir.burda bi vatan mucadelesi söz konusu bu adam vatan için millet için kendini parcalarken hala çaldı çırptı diyip arkasından atıp tutan teröristler var.yazıklar olsun .Rabbim yar ve yardımcın olsun uzun adam .türk milleti sana minnettardır
allahım sen bizim ülkemizi bu AKP nin elinden kurtar bu zamana kadar sadece vatandaşın başına zamı yıktınız
hah ha hah ha dili şişmez koyunlara ninnni söylüyor o afrine girsin yanınada çocuklarını götürsünler bizde seyredelim askerlik yapmayan şehit gazi vermeyen aileler lütfen konuşmasın
afrine derhal girilmeli mazarete lüzum yok afrine girin yoksa ellerinde jet bile olur
chp liler üzülür pkk lılara
enbüyük pkk açılımı yapanlar lan
VER TARİHİ .. NASILSA ORADA SAVAŞAN CAN VEREN SENİN EVLATLARIN DEĞİL... SENİNKİLERİ ASKERLİKTEN KAÇIR MİLLETİN EVLATLARINI SAÇMA SAPAN ORTADOĞU PİSLİĞİNİN İÇİNE AT...
koyun sürüsüne ara gaz yetmez tam gaz ver ..
rusya baban sana izin verdimi ? veya abd baban ? izinsiz girmi anynı bellerler kafaya çuvalı unutmadık
tamam yıkalım 19 ay askerlik yaptım bida giderim vatanım için canım feda ogullarında gelsin ama
Bir günde görünme şu ekranlarda bir günde sesin duyulmasın insanlar biraz huzur bulsun . Her gün kendini göstermek için belki birkaç kişiyi daha kandırır yandaş yaparım çabasıyla canhıraş hergün biryerlerdesin anladık da bıktırdın artık be reizz...
Arkadaş böyle cumhurbaşkanı mı olur her gün kongre miting ordan oraya konuşuyo pskolojik bi hastalgı var kesinlikle tedavi olması lazım cok ciddiyim
18 ADAYI HİÇ SORMUYOR BUNLAR .SANIRIM ORADA ARAP YOK ONDAN .
Yazıklar olsun lanet olsun size sizin diliniz kopsun alayınız hemoroit olun vatan hahinleri tühhh size ne bu ya burda hiçmi vatanını seven adam yok burdaki soysuzlara yorum yaptırıyosunuz
@aktas_turgut_1980 senin dilin kopsun embesil.. hala ortada dönen dolapları göremeyip amerikan_israil kuklasının Türkiye üzerindeki oyunlarını anlamamışsan vatan haini sensin aptal da sensin..
kaç aydır girmek için reklam mı yapılır girersin
@soner_demirci_1990 bu adamın karşısında değiliz yanında da değiliz arkasında da değiliz,fetöyü bu günlere getiren babamdı değil mi,her gün selam gönderen hasretliklerini dile getiren babam mıydı.
teror seviciler is basinda yorumlarda safinizi belli edin cunku arfin e girdik...
adam kendini paralıyor ve hayla bu adamın yaptıklarını görmeyen cahiller var arkadaş bu adama düşman olan abd ye israile pkk ya dosttur demektir ah şu çekememezlik yok mu ...
afferin bir adamı sevmiyorsunuz diye kendi ülkenizi eleştirin bu adam sevseniz de sevmeseniz de türkiyeyi temsil ediyor kimin tarafında yer aldınıza dikkat edin dün kral bir ülkeydi sanki türkiye bu adam fakirleştirdi cahil cahil konuşmayın ülkenizin yanın da olun şuan adamlar bu haberle bile ülkenin nabzına bakıyor ki kendi insanı zaten arkasın da değil ona göre hamle yapıyor
Ulu orta konuşuyor...Diplomasi bilmez nezaket bilmez ...Deneyimli bürokratlar .dışişleri devre dışı...Bu nerden çıktı başımıza ya...Dünyanın neresinde Hırsızlık ve rüşvet bayramı var hem de bir hafta süreyle....Yazık oldu ülkeme
Rusya izin verdiği sürece öter.)
“milli ümmet birliği” merakla bekliyorum!.
ne kadar dolandırıcı varsa hepsi milli olmuş hahahahahah
Şam'da cuma ortadoğuda bizden sorulur pyd ye koridor derken suriye karıştırıldı milyonlarca suriyeli ülkeye doldurdu pyd devlet haline geldi türkmenler katledildi BOP görevini yaptı..
ilk günden beri başlarına yıkıyoruz sözde cuma namazıda kılıyorduk:)
vur bir kerede lafda bırakma vur adam dicem
yillar once de biz diyorduk.Ne isin var abd de.
Afrine girmek için çok geç bile kalındı.Ama denilene inandınız mı?
bu nedir yahu heryere sallıyoruz..
iyi hoşta tek suçlu erdoğanmı??abd ve rusya nasıl dansöz gibi bölgede siyaset yapıyor görmüyor musunuz??Burda pkklılarla bir olmuşsunuz hükümete giydirelim derken devletimize vatanımıza dil uzatır olmuşsunuz.Yazık size.Beni siyaset hükümet vs ikgilendirmez ben devletime bakarım, devletimi kollarım.olumsuz msj yazanlarada şimdiden aynen iade...
Askerlerimizi kim bombaladı şehit etti, hesabı soruldu mu?
son bir yılı sonra tekrar pozitiv bir ülke olcagız...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE HİÇ ZENGİN ÇOCUĞU ŞEHİT OLDUM.BİLAL Mİ GİDECEK HANGİ VEKİLİN ÇOCUĞU BUGÜNE KADAR ŞEHİT OLMUŞ. ŞEHİTLER AHİRETTE ANNE VE BABALARINA ŞEFKAT EDERMİŞ. NEDEN GÖNDERMİYORLAR. CENNETE GİTMEK İSTEMİYORLAR MI. T.C. DÜŞÜNEN KİŞİYDİSE ABD 100 TIR SİLAH YIĞMADAN GİRSEYDİ YA AKIL HER ŞEYDEN ÜSTÜNDÜR, ŞİMDİ TAM ABD VE RUSYA NIN DEDİĞİ YERE GİDİYORUZ. OLAN YİNE ZENGİNLERE (YANİ FAKİRLERE) PİYANGO ÇIKAR.
Kimse bizi iplemiyor bosluga konusuyorsun
Yaşadığın hiçbir şey tesadüf değildir. Ya Rabbin sana lütûf etmiş ya da sen hak etmişsindir! Allah bana taşıyabileceğimden fazlasını yüklüyor dersen, bil ki ya akıl edememiş ya da halt etmişsindir! Allah kullarına zulûm etmez, bilakis, insanlar kendilerine zulûm ederler.
gücün garibana yetiyor ortadoğunun en büyük terorist gurubunu sen destekliyorsun
ya Allah aşkına senin kadar atıp tutan bir c başkanı görmedim yeter artık be her taşın altında çıkıyorsun ülkeyi ne hale getirdiniz insanlar artık geçinemediği için kendini yakıyor. bu ülkenin kurtuluşu sizin bittiğiniz gündür siz bu ülkeye faleketten başka birşey getiremiyorsunuz..
EĞER SEN BİR HAFTA İÇİNDE YANİ HAFTAYA C TESİNE KADAR AFRİNE TEK MERMİ ATILMASI İÇİN EMİR VER. BEN VE AKRABALARIM SANA OY VERMEZSEK NAMERDİM. BU KONUŞMALAR İLK KOYUNLARA 2 ABD VE RUSYAYA. BELKİ BİRİ ÇIKIPTA TAMAM BİZ HALLEDEZ DER DİYE UMUTLANMA SÖZLERİ.. BU İKİ GÜÇTEN İZİN ALMADAN ATEŞ EDECEK ECEVİT VARDI ODA RAHMETLİ OLDU..SAVAŞLAR SALON KONUŞMALARIYLA DEĞİL CEPHEDE ASKERİNİN BAŞINDA KAZANILIR..
çığırtkanada nasıl basmışlar parayı kendini övdürüyor lidermiş evet lider ne lideri olduğu belli fetö lideri örgüt lideri kürdistan eşbaşkanı lideri 2019 kurtuluyoruz bu hainden az kaldı
yemende şehit verdiğimiz büyük dedem, istikla harbi gazisi büyük babam ,kıbrıs gazisi abim ve amcazadelerimiz ''kuzenlerimiz'''' ve şimdi bizler hazırız ülkemiz için canımızı seve seve vermeye...değil turMpın silahları dünyanın süper güçlerine karşı ASLAN YÜREKLERİMİZ,VATAN SEVDAMIZ,SINIR SEVDAMIZ ÖLSEKTE BİTMEYECEK..FEDADIR VATANIMIZA CANIMIZ..aksine yorum yapan lavuklar siz nesiniz ki sizden önceki nesliniz ne olsun.. azıcık yermeyİ bırakında vatan meselelerinde kenEtlenin..VATAN KONULARINDA BİLE POLİTİKA PEŞİNE DÜŞEN TAVUK YÜREKLİLER,AZICIK ERKEK OLUN DESTEK VERELİM DEVLETE,HÜKÜMETE...
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