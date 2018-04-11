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Erdoğan'dan Aliyev'e tebrik telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 23:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilen İlham Aliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, telefonla aradığı Aliyev'e, Azerbaycan'daki seçimlerin huzurlu ve sakin bir ortamda tamamlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek, cumhurbaşkanlığı seçimini dördüncü kez kazanmasından dolayı tebriklerini iletti.

Sonucun hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, Aliyev'in tekrar cumhurbaşkanı seçilmesinin Azerbaycan'ın refahı, huzuru ve kalkınması kadar, bölgenin barış, güvenlik ve istikrarına da fayda sağlayacağını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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