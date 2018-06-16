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Erdoğan'dan Antarktika'da bilim üssü paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 21:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim üssümüz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuracaklarını ve bilim üssü sayesinde Türkiye'nin Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Antarktika'ya kurulacak bilim üssüne ilişkin paylaşımda bulundu.

"2019'da Antarktika'ya Bilim Üssü kuruyoruz. Bilim Üssü'müz sayesinde Türkiye, Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacak. Vakit Küresel Vizyon Vakti. Vakit Türkiye Vakti." ifadesini kullanan Erdoğan, paylaşımında projeye ilişkin detayları içeren bir görsele de yer verdi.

"Antarktika Bilim Üssü" başlığıyla hazırlanan görselde, Ulusal Kutup Bilim Programı'nın uygulanmaya başlandığını, Antarktika'ya 40 bilim insanı ile iki sefer düzenlendiği, Antarktika Antlaşması'nın (Madrid Protokolü) TBMM'de onaylandığı, TÜBİTAK Kutup Çağrısı'nın açıldığı belirtilerek, Türkiye'nin Antarktika üzerinde söz sahibi 30 ülkeden biri olacağı bilgisi yer aldı.

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Antarktika'ya Bilim Üssü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter

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