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Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması: Demek ki su kaçağı var

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 11:31 | Son Güncelleme 3 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılması için "Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, burada demek ki bir su kaçağı var. Şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim" dedi.

Erdoğan, konuyla ilgili "İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman 'yüzleşmeye var mısın’ dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınmasının sorulması üzerine şunları söyledi:

Bu konularda İçişleri Bakanlığı sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Özel mülkiye müfettişleriyle yapılan kontroller genellikle istihbarat üzerine yapılır. Bunlar belediye başkanları için bilinen şeylerdir. Benim mesela belediye başkanlığı dönemimde mülkiye müfettişleri vardı. Onlara oda tashih etmiştim. Asıl önemli olan şu anda açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Atılan adımla ilgili olarak Ataşehir’de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. Onu da söyleyeyim. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman (yüzleşmeye var mısın?’ dediğimizde kaçıyor.

Bundan kaçarsanız biz o zaman hakikaten görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız. Burada da böyle bir süreç söz konusu. Yurtdışına çıkma vs. hepsi İçişleri Bakanlığımızın yasal haklarıdır ve hukuk çerçevesinde kullanmıştır. Tabii orada çocuklarımın da yurtdışına gitmesi durumu var deniyor. Burada bir düzeltme yapmamız lazım. Benim çocuklarım kendi öz vatanında okuma imkanı olmadığı için gitmek durumunda kaldı. Şimdi sayın başkanın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışıyla ilgili hukuki bir engel olmadığı durumda İçişleri Bakanlığımızın bir engel yapacağını sanmıyorum.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Murat Hazinedar

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
17-25 aralıkta adı geçenler içinde yüzleştirme isteseydiniz ülke bu sorunları yaşamazdı.
adamsın helal
O kadar olanlardan sonra Erdoğan'ın birilerini yolsuzluk yaptı diye suçlayabilmesi çok komik. Çok güldüm.
@bedri_e_1973 SIKINTI DA ORADA ZATEN. AKP Lİ OLUNCA İSTİFA ET KURTUL KARDEŞİM. MUHALEFET OLUNCA SORUŞTURMA AÇ GÖREVDEN AL. YAHU KİMSE YOLSUZLUK YAPANIN ARKASINDA DURMUYOR. GARİP OLAN AKP Lİ BELEDİYELERE SORUŞTURMA AÇILMADAN İSTİFAYLA KURTARILMASI.
aynen
Yarın gene kandırıldık dersin.çünki boş konuşuyorsun.
haram helal oldu türkiyede. islamı değiştirdiniz
Yani iş adamlarını da kullanmışlar. İftira attırıp adamı yüzleşmemekle suçluyorlar. Sizin tuttuğunuz yalancı şahitle ne sebeple yüzleşecek ki adam? Siz iyice sahtekara bağladınız, yüz kızarması yok, utanma yok milletin yüzüne baka baka milleti aptal yerine koya koya devam edin bakalım. Her şeyi bir kenara bıraktım bir hükumet bunca şüphe ve kuşkuyla orada oturmamalı, süt gibi ak olsan bile bunca şüphe üzerinde varken çekilmen lazım!
@pdks çekilmek mi bunlarda yüz var mı ki çekilsinler bunlarda ki yüz değil kösele hiç bir şey işlemiyor, daha man adası na bile cevap veremediler çünkü verecek cevapları yok nasıl olsa bu koyun halk unutur gider diyorlardır kesin.
Süpyancılara, dolandırıcılara, karapara aklayanlara, takkeli cüppeli beyni örümcek ağı kaplamışlara, rüşvetçilere, tarım va hayvancılığı bitirip boğazımızdan gavur mallarını sokanlara, yerli malı(gerçektende hakaret sayıp) kavramını bitirenlere, dolara cephe alıp bozdurulan dolarları yurt dışına hortumlayanlara, zama zam yapıp hayatı zorlaştıranlara ve kendi gariban destekçilerini dahi bir hiç görenlere OY yok bundan sonra.. bir sonraki seçime kadar geçen hergün bir öncekinden daha kötü olacak. Çünkü Türkiye üretemiyor artık. KARAPARA hortumlarıda kesildi. bundan sonra ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM ZAM.
Hadi kızın türbanlı okuyamadı,oğlun yurtdışında okudu.Yasal engel neydi.Pesssss.Bu arada hangi şirket okuttu çocuklarını.
ah birde siz hesap verseniz sürekli milletten bişeler saklıyorsunuz
Doğruluğu teyit edilmeyen bir bilgiyle görevden uzaklaştırma olur mu. bu ülke görüntülü , ses kayıtlı her türlü yolsuzluğu gözleriyle görse de hiç bir şey yapılmadı. Türkiye en güvensiz ülkeler sıralamasında nerdeyse 1. olacak. ÇOK YAZIK
Mahkeme kararı olmadan belediye başkanları siyasi olarak görevden alınıyor varsa bir suç mahkemeye intikal ettir sonuca göre karar al
Asıl çatlak kokuşmuşluk ve dünyanın bizden iğrendiği tarih ...17 -25 Aralık Hırsızlık haftası kutlamaları....Dünyanın neresinde böyle bir bayram var....3 Bakan suç üstü yakalandığı ...Bakara makara çektikleri hırsızlık haftası.....ve soruşturma dahi açılmadı...Anlamadım baba ...şey oğlum evdekileri sıfırla...Elbet birgün yakın tarih yazılacak
Allah beni affetsin deme hakkına sahip değilsin. Böyle söyleyip millete Adalet dağıtamazsın. En başta sen yargılanmassan Adalete hiçbir vatandaş inanmaz artık. Milyonlarca vatandaş olarak yargılanmanı istiyoruz.
@akadir_sm o yargilandi eger Turk vatandasiysaniz asil sizinkiler dokulutor bak yavas yavas meger Turkiyeyi zamaninda ne dolandirmislarsa yillarca gerilerde kalmisiz
yolsuzlukların üzerini örtmek için, gündem değitirmek için muhalefete baskı yapıyorsun !
Beşiktaşta oturanlar çok memnun Chp bile partiden atmak istiyordu bunu
o iç işleri ve sen ankara ve istanbul büyük şehir belediye başkanlarını neden istifaya zorladınız onuda söyleyinde milletin içöinde herhangi bir kuşku kalmasın chp iki ilçede dolandırıcılık yapmışsa akp koskoca ankara istanbul balıkesir bursa gibi büyük şehirlerde yolsuzluk yaptı parsel parsel sattılar koca şehirleri
Onlar bilinenler, il ve ilçe bazında her belediyesi, ayrıca akp il ve ilçe teşkilatları, topluca hepsi yapıyor bunları.
size gelen çoook farklı bilgileri kim verdi size. Danışıklı dövüştüğünüz fetö mü veriyor???
i.melih te topbaş ta kaçak yokmuydu onları neden görevden aldın
Rüşvetin hırsızlığın yolsuzluğun ağa babalarının kim olduğunu biliyoruz..Böyle yaparak kendi paçalarınızdaki pisliği namuslu yöneticilere bulaştırmaya çalışıyorsunuz ama güneşi balçıkla sıvayamazsınız..Bir gün siz asıl milletle adaletle yüzleşeceksiniz...
Kılıçdaroğlu ile hesabın varsa git onunla hallet.
dünya da da diktatörler böyledir kabahati örtmek için masum insanlara saldırırlar sustururlar
medyada milletin huzurunda yüzleşinki sizleri bir görelim öyle atıp tutmayla olmuyor su kaçağını contada cuntada engelleyemez
yolsuzlugun babasını amerika size anlatıyor
dünya yı yediniz doymadınız hala yeme derdindesiniz insanlar aç !açlıktan kübra bebek ölmedimi bu ülke de ?
Rüşvet veren tabii ki kaçar. çünkü yaptığı işin suç olduğunu biliyor. Yüzleşmeye var mısın dediğiniz de kaçıyorsa ya rüşveti vermiştir ya da iftira atıyordur. Derhal hakkında suç duyurusunda bulunun.
ŞU ZAMANA KADAR BU MİLLET NELERE ŞAHİT OLDU KUMPAS, ERGENOKON DAVALARININ DÜZMECE OLDUĞU SONRA ÖVGÜLER YAĞDIRILAN FOTONUN ŞİMDİ TERÖR ELEBAŞISI OLMASINDAN ZARRAFIN AMERİKADA BÜLBÜL GİBİ VERDİĞİ RÜŞVETLERİ KİMLERE NE KADAR VERDİĞİNE KADAR ŞİMDİDE CHP Lİ BELEDİYELE TAKMIŞLAR AKP Lİ BELEDİYELERDE ALINAN BAŞKANLARIN NELER YAPTIĞI HERKEZCE MALUMDU ZATEN Bİ ALGIYLA CHHP YE ZARAM VERMEYE ÇALIŞILIYOR 9 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARLA EVLENEBİLİR VETVASINI VEREN DİYANETİ KONUŞULMUYOR VERİLEN ASGARİ ÜCRETİN ELİNİDİ DİZİNİZE DURSUNU KONUŞULMUYOR YADECE HİKAYE ANLATIYORLAR MİLLETE YEDİRMEYE ÇALIŞILIYOR
Kılıçtaroğlu da birini tv. ye yüzleşmeye çağırıyor, o kişi de gelmiyor..???
yozlasmis kokusmus bir akp sistemi var ve ulkenin butun damarlatina girmis halde resmen ulke rusvet adam kayirma bataginda allah islah etsin sizi
@canmeno rüşveti alan şu kaçağı olan yer chp ..bulan da devlet.gözlüğünü büyüt yada hiç takma..
BU AKEPE İYİCE KOKUŞTU.
su kaçağı var diyorsunuz sızın beledileriniz elek gıdı maşallah ama ne hikmetse hiç bir şey olmuyor müfettişlerinizin nasıl inceleme yaptığını herkes görüyor. Belediye Başkanlarınızın mal varlığın araştırım bakalım neler çıkacak
@00yigit varsa bir bilgin belgen burdan yayınla da bizde görelim..yoksa kağıt parçasını sallayacan..
"Bize gelen bilgiler çok daha farklı" diye bir gerekceyle bir belediye başkanınını görevden almak hangi akla mantıga uyar, ya suc ustu yaparsın yada bu konuya yargıya taşırsın cezası varsa mahkeme versin kararını
Söz konusu chp olunca su kaçağı varki deyip balıklama atlıyorsunuz ve belediye başkanlarını görevden alıyorsunuz söz konusu akp olunca borular patlıyor çıt yok rızanın önüne yatan rüşvetçi bakanlar adeta koruma altında tutuluyor burada su kaçağı yok boruları patlatmışlar tık yok durmak yok rüşvete yolsuzluğa devam. !
bu milletin o kadar çok ahını alıyorum ki bu ah ile nasıl seçime gireceksin?
hadi ordan be rüşvet istiyomuş yemezler taayip efendi yamezler rüşveti siz yersiniz siiizz haaaaa her kim yediysede haram zıkkım olsun
Demekki gene kandırılmış, çünkü Rüşvet almak kadar vermekte suç madem rüşvet verdim diyen birileri var neden savcılığa verilmediler? CHP li belediyelere kumpas kurulduğunun belgeleridir bunlar cumhurbaşkanı ortalıkta gezip kumpas şahitleri arar mı? cumhurbaşkanı bin korumayla gezen biri buna hangi vatandaş ulaştıda rüşvet veriyorum dedi? neden anında tutanak tutulup savcılığa verilmedi? cumhurbaşkanı ile böyle rüşvet verdim gel şahitlik yop yak yapmam samimyetiyle konuşan vatandaş işveren kim? bu biraz türbanlı bacıya işeme ve camide içki içme masalına benziyor gibi .
CUMHURBAŞKANIMISINIZ,SAVCIMISINIZ,HAKİMMİSİNİZ? ANLAYAMADIK GİTTİ? HEM YASAMA,HEM YÜRÜTME HEM YARGI GÖREVİNİ BİR TEK SİZ YAPARSANIZ ;DİKTATÖRLÜKTEN BAHSEDİLİNCE NEDEN KIZIYORSUNUZ ??? YARGISIZ İNFAZ DEĞİL Mİ BU YAPTIKLARINIZ ! AÇIKÇA RÜŞVETLER ELE GEÇİRİLDİĞİ HALDE ! KENDİ BAKANLARINIZ,MÜDÜRLERİNİZ,BELEDİYE BAŞKANLIRINIZ HAKKINDA PARMAK KALDIRARAK ,KANUNDAN KAÇARAK AKLAMA YAPMANIZ HANGİ VİCDANA VE DEVLET YÖNETİMİNE SIĞIYOR ACABA ?
allahınızdan bulun başka diyecek laf yok
Baa yetki ver tek tek bitiriyim hepsini
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