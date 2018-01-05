Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması: Demek ki su kaçağı var

Erdoğan, konuyla ilgili "İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman 'yüzleşmeye var mısın’ dediğimizde kaçıyor. Bundan kaçarsanız görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alınmasının sorulması üzerine şunları söyledi:

Bu konularda İçişleri Bakanlığı sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Özel mülkiye müfettişleriyle yapılan kontroller genellikle istihbarat üzerine yapılır. Bunlar belediye başkanları için bilinen şeylerdir. Benim mesela belediye başkanlığı dönemimde mülkiye müfettişleri vardı. Onlara oda tashih etmiştim. Asıl önemli olan şu anda açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Atılan adımla ilgili olarak Ataşehir’de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı. Onu da söyleyeyim. İş adamlarımız, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman (yüzleşmeye var mısın?’ dediğimizde kaçıyor.