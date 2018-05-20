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Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u kutladı.

Erdoğan, Twitter'daki hesabından, "Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum." paylaşımında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
büyükşehir belediye erzurumspor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Spor Toto Süper Lig

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