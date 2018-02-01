HABER

Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çok konuşulacak bir öneride bulundu. 'Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum' ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Kafe bizim değil' dedi. Erdoğan ayrıca Afrin operasyonunda bugüne kadar 800 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında öldürülen terörist sayısı ile ilgili "Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Tabii akşama kadar bu sayı daha da artacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çok konuşulacak bir öneri de bulundu. 'Kitap kafe' ismine tepki gösteren Erdoğan ' Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün Afrin'de hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

KAFE DEĞİL KIRAATHANE DİYELİM

Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

HEDEFLERİMİZİN TAMAMINA ULAŞAMADIK

Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz.

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

HER İKİ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTTİK

Vakıf faaliyetleri, sivil toplum çalışmaları bir gönül işidir. Çok ciddi gayret, fedakarlık gerektirir. Vakıf geleneğimizi çok daha kapsamlı bir sivil toplum müktesebatına dönüştürüyoruz. Bu süreçte, sivil toplum faaliyetleri, eğitim öğretim konularında en büyük darbeyi terör örgütlerinden aldık. Bölücü terör örgütü ile onun güdümündeki yapılar, özellikle gençlerimizi hedef almışlardır. FETÖ'nün de hedefinde gençlerimiz, en başta yer almıştır. Her iki örgütü de çökertmeyi, ülkemize verdikleri zararları bir noktada kesmeyi başardık.

SİZLERDEN ÖZELLİKLE RİCAM ŞUDUR

Bu mücadele sırasında altın değerinde nice gencin terör örgütlerinin saflarında heba oluşuna da yüreğimiz yanarak şahit olduk. Şu saatten sonra terör örgütlerine kaptıracağımız her bir gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. Onun için duramayız. TÜRGEV'in yurtlarını da, sizleri birer evladım olarak görüyorum. Sizden benim özellikle ricam şudur, kaldığınız yurtları adeta bir otel gibi görmeyin. Yurtlar da sizin birer eğitim, öğretim kurumunuzdur. Ülkemizin önünde yepyeni bir dönemi hep birlikte açacağız. Gençlerimizin istikameti demek, Türkiyemizin istikameti demektir.

AFRİN'E GEREKİRSE BERABER GİDECEĞİZ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonlarında olduğu gibi kabus olup mücadele edeceksiniz. İnşalah beraber gideceğiz. Gerekirse beraber gideceğiz. ('Reis bizi Afrin'e götür' sloganlarına) Her platformda davamızı anlatarak, ülkemizin ve milletimizin haklılığını ispat ederek mücadele edeceksiniz. Sevgili gençler, öncelikle gereken bilgiye, donanıma, iradeye, kararlılığa, cesarete sahip olmanız gerekiyor.

2019 SEÇİMLERİ DÖNÜM NOKTASI

Önümüzde 2019, martta yerel seçimler, kasım parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi. Bu bizim için bir dönüm noktasıdır. Her şeyden önce buna hazır olmamız lazım. Birileri diyor ki bizim gençlerimizle alakalı. Bizim gençlerimiz onların gençleri kadar hareketli değil. Bizim onlar verdiğimiz cevaplar belli. Bu zaten sandıktan görülüyor. Kimin gençleri daha cevval. Bu defa sandıklar öyle patlamalı ki, bunlar ne olduklarına, ne olacaklarına pişman olsunlar. Öyleyse, üniversitelerde bütün genç arkadaşlarımızla çok ciddi diyalog içinde olacağız. Onları saflarımıza çekeceğiz. Lisede son sınıf öğrencileri de oy kullanacaklar. Seçme ve seçilmeyi indiren biziz. Biz, gençliğimize güveniyoruz ama onlar gençliğimize güvenmediler.

Ve Erdoğan harekete geçti

KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZ

Şunu unutmayın. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Çanakkale'e ecdadımız, yedi düvelin üzerlerin gitmesine rağmen korkmadı. Afrin'de mücadele eden 20-25 yaşlarındaki kahraman askerlerimiz zor coğrafyalarda tarih yazıyorlar. Türk milleti mücadeleye başladığı zaman böyle başarılara imza atar. Orada kızlarımız var. Jandarma kızlarımız var. Onlar da mücadelenin içinde. Türkiye'yi yok sayanlara bizim burada olduğumuzu hatırlatmak boynumuzun borcudur. Biz sadece cesareti ile, kahramanlığı ile değil, aynı zamanda adaleti ile mazlumların yanında yer alarak farkını ortaya koyan bir milletiz. Bunun için sizlerden asla adaletten ayrılmamanızı istiyorum. Bunun için sizlerden zalimlerin karşısında daima mağdurların safında durmanızı, yer almanızı istiyorum.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin TÜGVA kafe kıraathane

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Sosyal medyada Ti'ye alınan YouTuber Banu Berberoğlu 1 Ayda 42 Bin TL Kazandı

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Onu gören sıraya girdi

Onu gören sıraya girdi

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

İlginizi Çekebilir

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Köpeğe tecavüz etmeye kalkmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme!

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Son tahminlere göre sıcaklık artıyor! İşte 31 Ocak hava durumu raporu

Okuyucu Yorumları 32 yorum
Allah senden razı olsun reis. Allah başımızdan eksik etmesin seni baş komutanım.
@ykaya_1960 her taraf salya sümük oldu. Az yalayın biraz ya.
@ykaya_1960 Senin tependen hiç inmesin ama Sağol biz almayalım.
@ykaya_1960 amin kardeşim
@h.guncan sizin tepenize değil başka yerinize merak etme:))))
Bu başarı Türk ordusunun başarısıdır. Allah yardımcıları olsun. Kimse bunu siyasi malzeme olarak kullanmasın. Ne iktidar nede muhalefet. Türk ordusu ne iktidarın nede muhalefetin ordusudur. Türk ordusu Türkiye Cumhuriyetini ilelebet var olması için var olacaktır. Dosta güven düşmana korku vermiştir. Hepiniz Allaha emanetsiniz. Hepiniz anaların dualarındasınız...
o zaman kurtuluş savaşı da atatürk 'ün değil milletin başarısıdır diye geçilsin tarih kitaplarına
bindiğin mercedes kolundaki saat da bizim değil ne yapacaz
@arjursum çok biliyolasan kalk kendin üret
@oral_a_2016 kes sesini fetöcü
@Omesa bi insan hem muhalif hem de fetöyü desteklemiyor olamaz mı? neden istemediğiniz bi yorum duyunca hemen fetöcü diyorsunuz
Önemli olan yurtiçindeki teröristlere böyle ağır kayıplar verdirmek... Yurt içinde 800 iyi rakam... Ama yurt dışında 70 bin kişi oldukları düşünülürse ve yerle halkı zorla, tehditle saflarına kattıkları düşünülürse çok değil. 5-10 bin telef vermeleri gerekiyor.
ALLAH RAZI OLSUN ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI GAZİLERİMİZİN AHLARI YERDE KALMADI BİR DE ŞU DEVLETİN HER KADEMESİNDE HALEN AKTİF DURUMDA OLAN KRİPTO FETÖCÜLERİN İŞİ BİTERSE DEVLETİMİZ ÇOK BÜYÜK BİR SAVAŞTAN GALİBİYETLE ÇIKACAK İNŞAALLAH. BİR DE BAYA Bİ MAKAMLARDA OLUP OĞULLARINA EVLATLARINA ASKERLİĞE ELVERİŞLİ DEĞİLDİR (ÇÜRÜK) RAPORU ALIP MEMLEKETTE ADAMIZ DİYE GEZENLERE BİR DUR DENİLİRSE BİZLER GARİP GURABA FAKİR FUKARA ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ ÖDEYEN ÖZ MİLLİ VATANDAŞLARIN YARASINA TUZ BASILMIŞ OLUR İYİ OLUR YANİ SEÇİM OY VAKTİ YAKLAŞIYOR HATIRLATIRIM SAYIN MAKAMLARA
ölenlerin içinde zorla silah altına alınan kişiler var bunların durumu ne olacak arap türkmen kürt süryani ezidi
Hepsi kürt sayılır zazayla kürt birbirini beğenmez ama aynı kök al birini vur ötekine
Sayın Cumhurbaşkanına danışmanları kıraathanenin de bizim olmadığını anlatmalıdır. Arapça hastalığı da en az batılı hastalığı kadar tehlikelidir malum pirincin içindeki siyah taştan değil beyaz taştan kork derler.
Kıraathane nedir? Okuma evi olsun o zaman adı!
okuma odası densin. İsimler de türkçeleştirmeye gitme önemli bir adım fakat kıraathane de kahvehane ile birleşmiş bir isim olduğundan çok mantıklı gelmedi. Ayrıca memlekette lokum değil de loqqum cafe yada zeynep değilde zeynepp diye insanlar butik, cafe açıyorken önce bunlara bir çözüm bulunmalı
KAFE YE TAKACAĞINA ORTALIK ARAPÇA TABELALARLA DOLU ÖNCE ONLARA BİR ŞEY YAPSAN
Adamın dibi reis!
tamam kıraathane dedik Türkiyenin bütün sorunları halloldu
ya boş işlere kafa yoracağına git ülke işleriyle ilgilen. Arap tabelaları her yerde dolmuş. Sen gitmiş KAFE yazısına laf atıyorsun. İNSANLAR O TABELALAR İÇİN PARA YATIRIYOR BİR DAHA DÜZELTMEK İÇİN EKSTRA VERGİ VE PARA MI VERSİNLER. HALKA SÜREKLİ ZULM İÇİN BİR TARAFINDAN BİR ŞEYLER UYDURMAYIN. HALKIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRICI ŞEYLER YAPIN.
karışmadığın tek o kalmıştı
domuz ürünleri anlamına gelen şarküteri dururken kafe biraz abes kaçıyor bide bizim hacılar araştırmadan islam şarküteri gibi isimler koyuyor bide kıraathane kro mekani demek gibi bişey bence daka uygum bişey bulunmalı
Her iş bitti işsizlik çözüldü herkes refah içinde uğraştıkları konuya bak sana ne kim ne derse desin
reisin iyisin hoşsunda, kıraat da bizim değil :)
25 şehit var. derdimiz kıraathane mı acaba!
NE GÜZEL BİR ÜLKEYİZ BE MÜSLÜMAN CUMHURBAŞKANI ÖLDÜRÜLEN İNSAN SAYISI ÜZERİNDEN SİYASET YAPIYOR, YARADILANI SEVERİZ YARADANDAN ÖTÜRÜ DEĞİL Mİ? ALLAH KERİM VE RAHİMDİR...
Önce Bilal beyi oraya götür ardından söz bende oradayım.
kırâat (قرائت) Arapça'da "okuma" anlamına gelir. hane (خانه) ise yer (ev), mekan demek..Şimdi soruyorum kafe yabancı olduğu için kıraathane yapalım diyorlar..ee kıraathane de arapçadan dilimize girmiş bir isim..Arapça mı bizim dilimiz oluyor..illa değiştirilecekse öz türkçe olsun arkadaş..
yav bu partinin destekleyicileri halen yüzünüz kızarmadımı adamlar vatan toprağını sadtı sizlerde ses yok benden olmayanı bertaraf edecem dedi sizlerde halen ses yok oy için yüzlerce kumpas kurdu sizlerde ses yok icraatlarında zam uyguluyor sizlerde gene ses yok tarım bitti eğitim çöktü hastaneler birer iflaz ediyor sizlerde halen ses yok sizler nasıl insanlarsınız gün gelecek çok pişman olacaksınız tarih boyunca bu böyle olmuştur
kıraathane Türkçe değil ki :)
Diğer Haberler
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Büyük panik

Son dakika Ankara'da patlama sesi! Büyük panik

Yolcunun valizinden dinamit çıktı!

Yolcunun valizinden dinamit çıktı!

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Brüksel'de

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Brüksel'de

PYD/PKK'dan roketli saldırı

PYD/PKK'dan roketli saldırı

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

Kentte büyük panik! Kilis'e roket atıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.