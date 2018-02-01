Erdoğan'dan çok konuşulacak öneri: Kafe değil kıraathane diyelim

TÜGVA Gençlik Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatında öldürülen terörist sayısı ile ilgili "Afrin'de teröristlerden 800 tanesinin işi bitti, ila cehenneme zümera. Tabii akşama kadar bu sayı daha da artacak" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca çok konuşulacak bir öneri de bulundu. 'Kitap kafe' ismine tepki gösteren Erdoğan ' Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil' ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün Afrin'de hamdolsun, teröristlerden 800 tanenin işi bitti, ila cehenneme zümera. Akşama kadar bu sayı daha da artacak. Bizim de 25 kadar şehidimiz var. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

KAFE DEĞİL KIRAATHANE DİYELİM

Gençlerimizin eğitim öğretimden iş hayatına, spordan aileye kadar tüm meseleleri ile yakından ilgilenmek üzere kurulan vakfımıza çalışmalarında Rabbim'den muvaffakiyet diliyorum. Burada bir kitap kafe denmiş ama ben kıraathane diyelim diyorum. Kafe bizim değil. Kıraathanesi ile yürüttüğü projelerle, yayınları ile her geçen gün daha da büyüyen TÜGVA çatısı altındaki tüm kardeşlerime buradan selamlarımı iletiyorum.

HEDEFLERİMİZİN TAMAMINA ULAŞAMADIK

Tek kanatla uçulamayacağı gibi burada da istenilen neticeye varılamamıştır. Biz 15 yıldır zihniyeti değiştirerek hedeflerimize uygun bir eğitim öğretim sistemi kurmanın çabası içindeyiz. Hedeflerimizin tamamına henüz ulaşamadık. Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına, sadece eğitim demiyorum, eğitim öğretim sistemimizin ruhunu milletimizin hedeflerine uygun hale getirmeyi koyduk. Bunlar birbirinden ayrılamaz. Eğitim, öğretim. Bu konuda en büyük desteği TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarımızdan bekliyoruz.