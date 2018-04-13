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Erdoğan'dan, Darüşşafaka'ya tebrik telgrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 23:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol takımı Avrupa Şampiyonu olan Darüşşafaka Spor Kulübünün Başkanı Başkırt'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt'a tebrik telgrafı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Darüşşafaka ULEB Avrupa Kupası

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