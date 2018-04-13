Erdoğan'dan, Darüşşafaka'ya tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, ULEB Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ümit Başkırt'a tebrik telgrafı gönderdi.