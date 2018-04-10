Erdoğan'dan Eczacıbaşı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı gönderdi.