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Erdoğan'dan Eczacıbaşı'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 21:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı'nın Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Eczacıbaşı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eczacıbaşı Vitra Voleybol Takımı'nın, Voleybol Kadınlar CEV Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Eczacıbaşı'na bir tebrik telgrafı gönderdi.

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