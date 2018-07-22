Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda, aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş Savaşı’nın nihai hedefini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajda, "Aziz milletimizin kendi kaderini, kendi geleceğini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolun kilometre taşlarından biri olmuş, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararına imza atılan Erzurum Kongresi'nin, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, istiklal mücadelesinin ilkelerinin belirlenmesinde oynadığı öncü rolle ulusal bir nitelik kazandığına dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: