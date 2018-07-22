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Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda, aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş Savaşı’nın nihai hedefini ortaya koymuştur" - "Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda, aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş Savaşı’nın nihai hedefini ortaya koymuştur." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erdoğan mesajda, "Aziz milletimizin kendi kaderini, kendi geleceğini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolun kilometre taşlarından biri olmuş, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz" kararına imza atılan Erzurum Kongresi'nin, bölgesel bir kongre olarak planlanmasına rağmen, istiklal mücadelesinin ilkelerinin belirlenmesinde oynadığı öncü rolle ulusal bir nitelik kazandığına dikkati çeken Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Erzurum'da ilan edilen, manda ve himayeyi kesinlikle reddeden milli irade doğrultusunda, aziz milletimiz topyekun bir mücadele başlatmış ve Kurtuluş Savaşı'nın nihai hedefini ortaya koymuştur. Bağımsızlık mücadelemizin yol haritasının şekillendiği Erzurum'da ortaya konan azim ve kararlılık, bugün bizlere de ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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