MARDİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Erdoğan, Mardin'deki AK Parti mitingi sonrasında "Seçim Özel Radyo Programı"nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayın sonrasında Ravza Caddesi'nde bulunan ve "Tayyip Amca çaya bekleriz" yazılı pankart asılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ne geldi.
Mardinliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gençlik Merkezi'ne gelişinde alkışlarla karşıladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, masa tenisi oynadı
Erdoğan, Gençlik Merkezi'nde masa tenisi oynadı ve satranç oynayan iki gençle bir süre sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü enstrümanlarıyla seslendiren gençlerin yanlarında oturarak dinledi.
Gençlik Merkezi'ni ziyaret edenlerin hatıra için yazdıkları notların yanına Erdoğan da küçük bir kağıda not yazarak diğerlerinin yanına iliştirdi.
Yaklaşık 45 dakika Gençlik Merkezi'nde kalan Erdoğan'a, çıkışta vatandaşlar "En büyük başkan, bizim başkan" sloganlarıyla uğurladı.
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