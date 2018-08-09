Erdoğan'dan, Guliyev'e tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başkan Erdoğan milli sporcu Guliyev'i telefonla aradı.
Erdoğan telefon görüşmesinde, altın madalya ile tüm Türkiye'yi gururlandıran Guliyev'i kutladı ve başarılarının devamını diledi.
Başkan Erdoğan ayrıca Guliyev'e tebrik telgrafı da göndermişti.
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