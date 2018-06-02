Erdoğan'dan hasta ziyareti

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağır hasta olan Raife Güreşçi'yi evinde ziyaret etti.
Kılıçarslan Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde Konyalılara hitap eden Erdoğan, buradan ağır bir hastalık yaşayan Güreşçi'nin Şeker Mahallesi'ndeki evine geçti.
Raife Güreşçi'nin evinde bir süre kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.
Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Konya Mavi Tünel İçme Suyu Tesisleri'nin açılışını gerçekleştirmek üzere Seçme Köyü'ne geçti.
- "Türkiye'm için çalışan adam"
Raife Güreşçi, Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinden sonra evinde hasta yatağında çekilen videosunda, "Ben kanser hastasıyım, ona devamlı 'Allah işini gücüne rast getirsin' diye dua ediyorum." ifadesini kullanmıştı.
7 çocuk annesi Güreşçi, "Oylarımızın hepsi Recep Tayyip Erdoğan içindir. Çocuklarıma 'Sadece ona oy atacaksınız' diye yemin verdim. Onu çok seviyorum, o dürüst ve doğru adam. Türkiye'm için çalışan adam." şeklinde konuşmuştu.
Hasta yatağında kendisini ziyaret etmesi durumunda çok sevineceğini dile getiren Raife Güreşçi, "Buyursun gelsin, her zaman kendisine kapım sonuna kadar açık. Tayyip Erdoğan için canımı veririm." demişti.
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