Erdoğan'dan İmran Han'a tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'daki federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıkan İmran Han'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim başarısından dolayı Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han'a tebriklerini iletti, Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha da geliştirmenin önemini vurguladı.

İmran Han da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Han'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, sergilediği liderlik ile tüm İslam dünyasına örnek olduğunu da ifade ettiği öğrenildi.

