Erdoğan'dan İnce hakkında suç duyurusu

FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmanın ve FETÖ ile ilişkilendirmenin, bir FETÖ yöntemidir olduğu ve FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet ettiği belirtilen dilekçede, "Şüpheli, FETÖ ile mücadeleye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi adaylık sürecinde de tüm mesaisini FETÖ ile mücadele eden kişi ve kurumları asılsız ithamlarla yıpratmaya hasretmektedir." ifadesine yer verildi.

"Şüphelinin mitingde sarf ettiği iddia, Sayın Cumhurbaşkanımızın kişilik haklarına ağır bir saldırı mahiyetindedir ve tümüyle asılsızdır." vurgusunda bulunulan dilekçede, böyle bir iddianın dile getirilmesinin, düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği aktarıldı.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sadece milletten icazet alarak kurulan bir siyasi parti olduğu belirtilen dilekçede, şöyle denildi:

"Ne kuruluş aşamasında ne de sonraki süreçlerde davalının iddia ettiği kişi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi veya kurumdan icazet alınması söz konusu olmamıştır. Türk siyasetine yerleşik olan vesayet odaklarının gölgesinde icazetle siyaset yapma alışkanlığını, birçok bedel ödeyerek değiştirmiş ve herkes için özgür siyaset yapma ortamı sağlamış Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik şikayet konusu iddia ağır bir iftiradır ve hukuken himaye edilmesi de mümkün değildir. Türkiye'de hangi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin öncüsüdür."

Anayasa'nın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, özel hayata saygıyı, ifade özgürlüğünün sınırlandırılmasında meşru amaçlardan biri kabul ettiğine dikkat çekilen dilekçede, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), ifade özgürlüğünün ihlali nedeniyle yapılan başvurularda, kişilerin şeref ve itibarına eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret içeren sözler nedeniyle yapılan saldırılarda, özel hayat hakkını korunmaya daha değer gördüğü belirtildi.