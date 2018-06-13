HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Erdoğan'dan İnce'ye 'Beyaz Türk' cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 19:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Muharrem İnce) Çıkmış diyor ki 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm" - "(Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, ikiyüzlülüktür" - "O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz" - "Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir"

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Çıkmış diyor ki 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm." dedi.

Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen partisinin mitingindeki konuşmada, Ovit Tüneli'ni açtıklarını anımsatarak, "Birileri kekle pastayla muhallebiyle uğraşırken, biz, Türkiye'yi bir hayaliyle daha buluşturduk." ifadesini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Edirne'deki terörist destekçisini yargıdan kurtarmanın hesabını yaparken, kendilerinin Rizeli, Erzurumlu, Trabzonlu hemşehrilerini yol eziyetinden kurtardıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bay Muharrem, ABD'den gelecek yeni telefonu bekleyedursun biz dün Azerbaycan, KKTC, Ukrayna, Sırbistan cumhurbaşkanlarıyla beraber Türkiye bölgesini enerji merkezine dönüştüren TANAP Projesi'ni hayata geçirdik. Çıkmış diyor ki 'Ben zenci Türklerdenim, Erdoğan Beyaz Türk.' Ne dersen de, bunlar tutmaz. Ben, bu ülkenin has evladıyım. Hiçbir zaman beyaz Türk olmakla övünmedim. Sadece bu memleketin, bu milletin hizmetkarı olmakla övündüm.

Biz, Allah'ın izniyle cari açığı falan hallederiz. Ülkemizin şu an en büyük açığı muhalefet açığıdır. Onu da halledeceğiz. Ülkemizin 16 yılda müspet yönde mesafe alamadığı tek alan, muhalefetin kalitesi ve kalibresidir. Son zamanlarda muhalefetin adayı milliyetçi, muhafazakar, mütedeyyin kesime şirin gözükmek için adeta 40 takla atıyor. 'Başörtüsü özgür olmasın' diye imza atan Bay Muharrem, bugün seçim meydanlarında olmadık taklalar atıyor. (Başörtüsü konusunda) Neler yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı siyaset değil, bunun adı takiyedir, omurgasızlıktır, ikiyüzlülüktür."

- "İki yüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık"

Erdoğan, başörtüsü konusuna yönelik "O gün yasakların devamı için Anayasa Mahkemesi'nin kapısında nöbet tutan Bay Muharrem, bugün meydanlarda özgürlükten bahsediyor. Biz senin cemaziyelevvelinizi biliyoruz." açıklamasında bulundu.

Bugüne kadar miting meydanlarında ne söyledilerse Mecliste de aynısını söylediklerini vurgulayan Erdoğan, "Diyarbakır'da, Hakkari'de neyi savunuyorsak, Trabzon'da, Rize'de, Giresun'da ve Adana'da da aynısını savunduk. Çift dilli, çift kimlikli, ikiyüzlü siyaseti asla partimizin kapısından içeri sokmadık." diye konuştu.

Erdoğan, Rize'de deniz doldurularak, 300 dönüme yakın bir alanda bir şehir hastanesinin yapılmasıyla ilgili çalışmanın başladığını da bildirdi.

- "Bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var"

"Bu millet nasıl takiyecilere 15 Temmuz'da meydanı bırakmadıysa onların çakmalarına da 24 Haziran'da meydanı bırakmayacak." diyen Erdoğan, "FETÖ'cü taktiklerle Pensilvanya'dan aldığınız akıllarla vatandaşlarımızın aklını çelebileceğinizi zannetmek, tamamen beyhude bir uğraştır." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinde iki farklı zihniyet yarışıyor. Bir tarafta bölücü örgütün siyasi uzantılarına vagon olan aday var, diğer tarafta terörün belini kıran irade var. Bir tarafta Pensilvanya'da kurulan yıkım ittifakı var, diğer tarafta 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurulan Cumhur İttifakı var. 24 Haziran'da milletimizin bu iki ittifak arasında bir tercihte bulunacak."

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Mersin'de sağanakMersin'de sağanak
Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kazaSelimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beyaz Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ muharrem ince TANAP Projesi

En Çok Okunan Haberler

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

300 bin emekliye kötü haber! İkramiye alamayacaklar

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Melih Gökçek hakkında şok iddia! Erdoğan sonrasına mı hazırlanıyor?

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

24 Haziran seçimleri için son anket Bloomberg'ten: Cumhurbaşkanı Erdoğan önde ama sürpriz olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere büyük müjde!

İlginizi Çekebilir

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Genç kız isyan etti! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle uyandım'

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Dünya Kupası için Rusya'da TRT spikeri Tarık Üstün'ün zor anları! Rus kadın canlı yayında bir anda öptü!

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Gri listedeki terörist Ferhat Dersim öldürüldü

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Fatih Portakal’dan Bakan Berat Albayrak’a SMS tepkisi: İstemiyorum, TAMAM mı?

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Selimpaşa-Kumburgaz TEM otoyolunda zincirleme kaza

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Edirne cezaevinde hem yazdı hem besteledi hem de söyledi! Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken türkü!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan dikkat çeken UBER açıklaması: Esas raconu Cumhurbaşkanımız kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.