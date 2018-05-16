ERDOĞAN’DAN İNGİLTERE DÖNÜŞÜNDE RAMAZAN MESAJI

Haber: İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşünde uçakta vatandaşların Ramazanını tebrik etti. Emine Erdoğan ile uçakta kamera karşısına geçen Erdoğan mesajında, “Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum" dedi.
Kudüs’te yaşanan olaylara ilişkin de Erdoğan, “Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Görüntü dökümü:
-Erdoğan'ın uçakta konuşması
-Detaylar
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